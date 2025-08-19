Ethereum-Kurs-Prognose: Das ist nun wichtig für die ETH-Bullen!

Ethereum befindet sich nun an einem entscheidenden Punkt, der die Kurse der nächsten Zeit bestimmen kann. Welche Faktoren dabei zuletzt eine besondere Rolle gespielt haben und was diese über die künftige Richtung des ETH-Kurses sagen, erfahren Sie jetzt in der folgenden Ethereum-Kurs-Prognose.

Korrektur für Ethereum-Kurs scheint in nächster Zeit wahrscheinlich

Insbesondere die Marke von 4.164 USD ist inzwischen für den Ethereum-Kurs charttechnisch entscheidend. Allerdings befinden sich noch einige Buy-Orders im Bereich von 4.144 USD im Umfang von rund 1,5 Mrd. USD, die noch einmal für einen Bounce sorgen können, welcher an dem technischen Niveau geschieht und den oberen Trendkanal bei 4.315 bis 4.382 USD anläuft.

Sollte die Marke von 4.164 USD jedoch nicht halten, ist mit einer Fortsetzung der Korrektur zu rechnen, was bereits heute der Fall sein kann. Dann spielt die Unterstützung des letzten Tops im Bereich von 4.100 USD eine besondere Rolle, welche jetzt noch einmal gut angelaufen und sogar mit 3.925 USD unterboten werden könnte, bevor der Bullenmarkt wieder fortgesetzt wird.

Ethereum-Chart | Quelle: Tradingview

Nicht vergessen werden sollte die bärische Divergenz des RSI, welche indessen eine stärkere Auflösung nach unten verursachen kann, auch wenn schon eine initiale Reaktion darauf erfolgt ist. Zudem hat Bitcoin heute die horizontale Widerstandslinie bei 116.432 USD unterschritten, was weiteres Abwärtspotenzial anzeigt, vor allem wenn der Boden bei 112.140 USD nicht hält.

Auch die Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes fällt derzeit und konnte nicht von dem ersten Widerstand aufgefangen werden, nachdem zuvor noch ein neues Allzeithoch ausgebildet wurde. Sofern die Marke von 3,73 Bio. USD nicht halten sollte, ist auch hier mit einer Fortsetzung der Korrektur zu rechnen. Ebenso ist das Sentiment laut CMC mittlerweile neutral.

Jetzt bei Kryptoinvestments Zeit und Geld sparen!

Darauf sollten Ethereum-Investoren in nächster Zeit achten

Der Grund für die Korrektur ist der Handelskrieg der USA, wobei die Zölle noch einmal für einige BRICS-Länder erhöht und die Senkungen bisher noch nicht durchgeführt wurden. Da die Tarife zu einem Großteil nicht von den Produzenten getragen, sondern im Endeffekt an die US-Verbraucher weitergegeben werden, ist mit einer steigenden Inflation zu rechnen.

Bis zu den Verbraucherpreisen dauert es historisch betrachtet jedoch meist 6 bis 12 Monate,. Da erst mit dem August einige Zölle in Kraft getreten sind, ist den kommenden Monaten auch noch mit einer weiteren Erhöhung der Preise zu rechnen, wobei einige Analysten nur mit temporären Effekten rechnen.

Bereits jetzt deutet sich die Inflation bei den Produzentenpreisen an, welche ihren höchsten monatlichen Anstieg seit März 2022 verzeichnet haben. Ebenso war eine Erhöhung der Importpreise feststellbar. All dies hat zu einem steilen Abverkauf von Ethereum und anderen auf Liquidität sensibel reagierenden Kryptowährungen geführt.

Economists who translate the CPI and PPI into the PCE expect monthly core inflation was 0.28% in July (3.4% annualized), which would raise the year-over-year measure to 2.9%



Headline PCE is expected to be milder at 0.21%, holding the year-over-year measure at 2.6%. pic.twitter.com/WrU4k1fC0m - Nick Timiraos (@NickTimiraos) August 18, 2025

Im Gegensatz dazu wurden die schwachen Arbeitsmarktdaten positiv aufgefasst, da somit die Chance für eine Zinssenkung in den USA auf 100 % gestiegen ist. Mittlerweile sind es hingegen nur noch 85,1 %, wobei es vorhin noch rund 82 % waren. Die Überhitzung der Aktien kann aber noch einmal gefährlich werden.

Tendenziell ist mit den nächsten Inflationsdaten mit bärischen Reaktionen und mit den Arbeitsmarktdaten eher mit bullischen Reaktionen zu rechnen, sofern die Daten stark von den Prognosen abweichen.

Trotzdem wird ETH von vielen Faktoren wie ETFs, Treasury-Unternehmen, Adoption und mehr unterstützt und sollte ab Oktober spätestens wieder steigen und Kurse von 5.768, 7.325, 8.477 und sogar 11.309 USD bis 2025/2026 möglich machen.

Jetzt sicherer und günstiger Kryptos kaufen!

Dies kann die Ethereum-Prognose verschlechtern

Noch handelt es sich bei Ethereum um die führende Blockchain für dezentrale Anwendungen. Allerdings kann sich dieser Umstand mittlerweile durch den bevorstehenden Launch der neuartigen Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper ändern. Denn bei ihr soll es sich um die schnellste BTC-Layer-2 handeln, da sie die Solana Virtual Machine verwendet.

Mithilfe der Kombination von zwei der vielversprechendsten Blockchain bietet sich eine besonders große Chance. Denn Bitcoin sorgt bei diesem Zusammenspiel für eine hohe Sicherheit und Liquidität, während sich Solana durch eine hohe Bandbreite, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz auszeichnet.

Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass man nicht mehr über 10 Minuten auf eine BTC-Transaktion warten und für diese auch noch meist mehr als 1 USD zahlen muss. Stattdessen sind nur noch weniger als 100 ms und weniger als 1 Cent nötig. Außerdem findet ein Ausbau der Bandbreite von 7 Transaktionen pro Sekunde auf mehr als 1,2 Mio. statt.

Auf diese Weise kann Bitcoin sein Wertversprechen als Kryptowährung erfüllen und möglicherweise zur nächsten Weltleitwährung werden. Allein dieser Markt wird bis zum Jahr 2031 auf einen Umfang in Höhe von 3,7 Bio. USD geschätzt, sodass nur ein Bruchteil davon schon zu extremen Bewertungen für den HYPER-Coin führen kann.

Allerdings kommen auch noch dezentrale Anwendungen unterschiedlichster Sektoren hinzu, die nun über die Layer-2 mit Bitcoin möglich sind. Dies bedeutet, dass ebenso die Billionen-Märkte Tokenisierung und KI sowie Gaming, Streaming und viele mehr abgedeckt werden können. Ebenso sind Zusatzrenditen über DeFi-Dienste und mehr möglich.

Eine solche selten Chancen wollten sich viele nicht entgehen lassen, weshalb das Interesse an dem Vorverkauf von Bitcoin Hyper nicht abnimmt. Bisher konnte dieser 10,31 Mio. USD einnehmen und offeriert den multifunktionalen HYPER-Token noch für die nächsten 24 Stunden vor der Massenadoption für einen Preis in Höhe von 0,012755 USD.

Jetzt rechtzeitig in Bitcoin Hyper investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.