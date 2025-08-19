Bosch, Continental und ZF gehören weiter zu den Schwergewichten der globalen Automobilzulieferer. Doch die deutschen Player haben ihre besten Zeiten womöglich hinter sich und sind in "einer angespannten Situation", weil die Konkurrenz aus China rasant wächst, sagt Dr. Alexander Timmer. Liegt das nur an der Transformation zur Elektromobilität? In unserem Podcast erläutert der Autoexperte von Berylls by AlixPartners die Hintergründe. ++ Diesen Pod ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net