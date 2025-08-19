© Foto: Dominika Zarzycka - Sipa USADas Nachbarland glänzt seit Jahren mit einem überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum. Aufgrunddessen zieht es mehr und mehr ausländische Investoren an den polnischen Aktienmarkt.Enormes Wachstum Obwohl sich Polen seit vielen Jahren dynamisch entwickelt und das Wachstum anderer osteuropäischer Staaten dank der Anfang der 1990er-Jahre durchgeführten radikalen Wirtschaftsreformen übertroffen hat, ist das Land erst vor Kurzem stärker in den Fokus ausländischer Aktieninvestoren gerückt. Während die polnische Volkswirtschaft mit Wachstumsraten von 3-4% seit Längerem zu den Spitzenreitern in der EU gehört und die Durchschnittslöhne jährlich real um mehr als 5% steigen, bleibt der Kapitalmarkt …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE