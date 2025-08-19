Von Cannabis bis Klimaschutz, von Cybersecurity bis Bier - für fast jedes Thema gibt es inzwischen einen ETF. Aber lohnen sich diese Trend-ETFs wirklich oder sind sie nur ein kurzer Hype - In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan und Julian über Chancen und Risiken solcher Produkte: Warum Themen-ETFs oft schon ihren Peak erreicht haben Welche kuriosen ETFs es gibt (ja, auch Bier ??) Strategien, wie man Trend-ETFs sinnvoll beimischt ?? Ein spannender Blick auf die ETF-Welt zwischen Spaß und Substanz.
© 2025 wallstreetONLINE TV