Starke Unternehmensberichte und die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank geben den Kursen derzeit Auftrieb. Doch sollte die Fed einen anderen Weg einschlagen, droht Ungemach an der Börse.Entscheidend wird nun die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag beim Notenbank-Symposium in Jackson Hole sein. Julian Emanuel, Chefstratege für Aktien und quantitative Strategien bei Evercore ISI, warnte jedoch vor überzogenen Erwartungen. "Für Powell steht in Jackson Hole viel auf dem Spiel, da beide Seiten des doppelten Mandats der Fed unklar sind", schrieb er. Die jüngsten Inflationsdaten hätten "die Debatte über die Hartnäckigkeit der Teuerung wiederbelebt", so Emanuel.
