iFIT Inc., ein Weltmarktführer im Bereich vernetzte Fitness und interaktive Inhalte, ist stolz ankündigen zu dürfen, dass der deutsche Spitzenruderer und Olympiasieger Oliver Zeidler neuer globaler Botschafter des Unternehmens wird. Diese Ankündigung fällt mit der Feier zum 50-jährigen Jubiläum von NordicTrack zusammen, und die Marke wird auch in Zukunft ihrer Mission treu bleiben, immersive, wissenschaftlich fundierte Fitnesserlebnisse anzubieten, die Sportler auf der ganzen Welt unterstützen.

Zeidler, ein herausragender Athlet im internationalen Rudersport, gewann bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Goldmedaille im Einer der Männer und damit die erste Goldmedaille für Deutschland in dieser Disziplin seit 1992. Er gewann mehrere Welt- und Europameistertitel und wurde 2024 zum deutschen Sportler des Jahres gekürt, was seine Dominanz und seinen Status im Spitzensport unterstreicht. Er wechselte 2016 vom Schwimmen zum Rudern und stellte mit diesem mutigen Schritt seine mentale Stärke und Entschlossenheit unter Beweis, neu anzufangen und Höchstleistungen zu erbringen. Genau diese mentale Stärke ist es, die iFIT mindestens genauso schätzt wie körperliche Leistungskraft.

"Teil des iFIT-Teams zu werden, ist genau das Richtige für mich", erklärt Zeidler. "Bei iFIT dreht sich alles darum, körperliche, mentale und persönliche Grenzen zu überwinden, und genau so ist auch meine Herangehensweise im Sport und im Leben. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen und meine Leidenschaft in diese unglaubliche globale Community einbringen zu dürfen und andere dazu zu inspirieren, ihre eigene Version von Spitzenleistung zu verwirklichen."

Doch Zeidler kann nicht nur mit seinen sportlichen Erfolgen glänzen. Er hat einen Master of Laws in Steuerrecht und war als Berater bei Deloitte Deutschland tätig. Während dieser Zeit bewiese er, dass er eine anspruchsvolle berufliche Laufbahn mit einem Training auf Weltklasseniveau in Einklang bringen kann. Derzeit macht er seinen Master in Business Administration an der IMD Business School in Lausanne in der Schweiz.

Zeidler lebt heute in Lausanne in der Schweiz, wo auch das Internationale Olympische Komitee seinen Sitz hat, und bereitet sich auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles vor. Um seine Partnerschaft mit iFIT einzuläuten, empfing Zeidler die Marke in seiner Heimatstadt, wo exklusive Inhalte für eine bevorstehende Kampagne gedreht wurden.

"Olli verkörpert die Art von Performance, Charakter und Lebensgeschichte, die bei unserem globalen Publikum auf große Begeisterung stößt", so Kirsten Spittel-Sloan, Global Head of Marketing bei iFIT Inc. "Er ist nicht nur ein Spitzensportler, sondern er steht auch für persönliches Engagement, Weiterentwicklung und Erfolg. Wir freuen uns sehr, ihn in der iFIT-Familie willkommen zu heißen."

Über iFIT Inc.

iFIT Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Fitness-Technologie und Pionier im Bereich vernetzte Fitness, um Menschen zu einem längeren und gesünderen Leben zu verhelfen. Mit einer Community von mehr als 6 Millionen Sportlern weltweit bietet iFIT immersive, personalisierte Trainingserlebnisse für zu Hause, unterwegs und im Fitnessstudio. Die iFIT-Plattform wird durch ein umfassendes Ökosystem aus proprietärer Software, innovativer Hardware und ansprechenden Inhalten unterstützt und erweckt Fitness durch sein Markenportfolio zum Leben: NordicTrack, ProForm, Freemotion und die iFIT-App. Von Cardio- und Krafttraining bis hin zur Regeneration unterstützt iFIT Sportler in jeder Phase ihrer Fitnessreise. Weitere Informationen finden Sie unter iFIT.com.

