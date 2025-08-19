Istanbul (ots/PRNewswire) -Midas (https://www.getmidas.com/), die führende Investitionsplattform der Türkei hat in ihrer Serie-B-Finanzierungsrunde 80 Millionen US-Dollar eingesammelt - die größte Investition, die jemals von einem türkischen Fintech-Unternehmen erzielt wurde. Damit beläuft sich die bisherige Gesamtfinanzierung von Midas auf mehr als 140 Millionen Dollar.Midas bedient 3,5 Millionen Anleger und bietet ihnen über eine einzige Plattform Zugang zur Borsa Istanbul, zu US-Aktienmärkten, Investmentfonds und Kryptowährungen. Das Unternehmen wird das neue Kapital nutzen, um seine Sicherheitsinfrastruktur weiter nach internationalen Standards auszubauen und die Einführung fortschrittlicher Produkte für aktive Trader zu beschleunigen.Globale Fintech-Investoren unterstützen die Vision von MidasDie Runde wurde von QED Investors, einem der weltweit angesehensten Fintech-Fonds, angeführt. Zu den neuen Investoren zählen die International Finance Corporation (IFC), HSG (ehemals Sequoia China), QuantumLight (gegründet von Revolut-CEO Nik Storonsky), Spice Expeditions LP und George Rzepecki. Die bestehenden Geldgeber Spark Capital, Portage Ventures, Bek Ventures und Nigel Morris beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde und bekräftigten damit ihr Vertrauen in Midas.Die beteiligten Fonds sind bekannt für Frühphaseninvestitionen in globale Technologieführer wie TikTok, Alibaba, Coinbase, Nubank, Revolut, Twitter und Slack Die rekordverdächtige Finanzierungsrunde unterstreicht das Vertrauen internationaler Investoren in Midas und seine Vorreiterrolle bei der Neugestaltung der Fintech-Landschaft in der Türkei.Yusuf Özdalga, Partner bei QED Investors, sagte: "Midas hat türkischen Nutzern mit Hilfe modernster Fintech-Tools Zugang zu enormen nationalen und globalen Investitionsmöglichkeiten eröffnet. Wir bei QED sind stolz darauf, die Serie-B-Finanzierungsrunde von Midas anzuführen, und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Egem und seinem Team, die ein außergewöhnlich starkes Produkt und eine hervorragende Leistungskultur geschaffen haben. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren an diesem Wachstum in der Türkei, in der gesamten Region und auch darüber hinaus teilzuhaben."Transformationsinvestitionen in der TürkeiSeit seiner Gründung 2020 hat Midas den Zugang zu Finanzmärkten für Privatpersonen in der Türkei grundlegend verändert. Dank einer provisionsfreien, nahtlosen und benutzerfreundlichen Erfahrung haben Millionen von Menschen ihre ersten Investitionen über Midas getätigt. Insgesamt haben Midas-Nutzer fast 50 Millionen US-Dollar an Transaktionsgebühren eingespart, und die Hälfte von ihnen hat ihre Investitionsreise auf der Plattform begonnen.Midas hat durch die drastische Senkung der Kosten neue Maßstäbe in der Branche gesetzt. Nachdem die Handelsgebühren in den USA um 90 % gesenkt wurden, hat das Unternehmen 2025 alle Provisionen für die Borsa Istanbul dauerhaft abgeschafft. Heute bietet Midas kostenlose Live-Marktdaten und sofortige, gebührenfreie Überweisungen - und ist damit die erste Wahl für türkische Privatanleger.Wachstum durch neue Produkte und SicherheitsinvestitionenNachdem Midas das Investieren für die breite Masse demokratisiert hat, erweitert das Unternehmen nun sein Angebot um Tools für anspruchsvollere Anleger. Nach der Einführung von Margin-Investing, erweiterten Analysen und Midas Pro wird das Unternehmen seine Serie-B-Finanzierung nutzen, um den Handel mit Derivaten auf türkische und US-amerikanische Aktien einzuführen.Der Rollout beginnt im September mit dem Handel mit US-Optionen und bietet Anlegern kostenlose Echtzeitdaten, wettbewerbsfähige Preise und intuitive Benutzeroberflächen - damit wird der "Midas-Standard" auf die Derivatemärkte übertragen.Parallel dazu erhöht Midas seine Investitionen in die Sicherheit und die betriebliche Widerstandsfähigkeit. Mit einer Infrastruktur, die globalen Standards entspricht, ist das Unternehmen weiterhin bestrebt, eine sichere, zuverlässige und unterbrechungsfreie Anlageerfahrung zu bieten."Investitionen in der Türkei zugänglicher und sicherer machen"Egem Eraslan, CEO von Midas, sagte: "Von Anfang an war es unsere Mission, Investitionen für alle zugänglich, erschwinglich und nahtlos zu gestalten. Heute verwalten Millionen von Menschen ihre Investitionen über Midas. Mit dieser neuen Finanzierung bauen wir ein umfassendes Ökosystem auf, das alle Investitionsbedürfnisse auf einer Plattform vereint und gleichzeitig unsere Sicherheits- und Technologieinfrastruktur weiter stärkt. So können wir als Fintech-Unternehmen weiter wachsen und die Bedürfnisse von Privatanlegern sowohl in der Türkei als auch weltweit bedienen."Informationen zu MidasMidas wurde 2020 gegründet und ist die führende Investitionsplattform der Türkei. Sie bietet über eine einzige Plattform Zugang zu türkischen und US-amerikanischen Aktien, Investmentfonds und Kryptowährungen. Seit seiner Einführung ist Midas rasant gewachsen und bedient mittlerweile mehr als 3,5 Millionen Anleger.Midas ermöglicht den Handel an US-Börsen zu einer wettbewerbsfähigen Pauschalgebühr von 1,50 US-Dollar pro Transaktion und verzichtet dabei dauerhaft auf alle Provisionen und kontobezogenen Gebühren, einschließlich Clearing- und Verwahrungsgebühren für die Borsa Istanbul. Kontakt: partnership@getmidas.com