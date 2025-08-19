© Foto: Richard Drew - picture alliance/AP PhotoOptionshändler rüsten sich für den Crash. "Katastrophen"-Puts auf den Nasdaq 100 signalisieren Angst vor einem neuen Tech-Ausverkauf wie im April. Droht Anlegern ein böses Erwachen?Die Nervosität unter Optionshändlern wächst. Immer mehr Marktteilnehmer sichern sich mit sogenannten "Katastrophen"-Puts gegen einen möglichen Einbruch der großen US-Technologiewerte ab. Betroffen ist vor allem der Invesco QQQ Trust ETF, der den Nasdaq 100 abbildet. Der Index hat sich seit dem April-Crash, der durch Donald Trumps Zölle ausgelöst wurde, um rund 40 Prozent erholt. Besonders die "Magnificent 7" - darunter Nvidia, Meta und Microsoft - legten seit ihrem Tief im April um fast 50 Prozent zu. Doch viele …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE