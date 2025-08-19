Bitcoin fällt nach Allzeithoch: Korrektur oder Trendwende?

Noch vor wenigen Tagen erreichte der Bitcoin ein neues ATH. Doch von der großen Euphorie ist zum aktuellen Zeitpunkt kaum etwas zu spüren, denn vorrangig geht es für den Altcoin in den letzten Stunden abwärts. Die meisten fragen sich an dieser Stelle, wie es in den kommenden Tagen und Wochen weitergehen könnte. Kommt es zum Turnaround oder geht es für den Bitcoin doch noch weiter abwärts?

Aktuelle Kursentwicklung zeigt Abwärtstrend

Für den Bitcoin ging es in den letzten Stunden immer weiter abwärts, wodurch der Altcoin mittlerweile deutlich unter die Marke von 120.000 US-Dollar gefallen ist. Blickt man an dieser Stelle auf die vergangenen sieben Tage, dann steht ein Minus im Kurs von rund 2,5 Prozent zu Buche. In den letzten 30 Tagen steht der Altcoin zudem bei einem Minus von rund 0,9 Prozent. Dabei gilt es anzufügen, dass erst vor wenigen Tagen ein neues ATH bei rund 124.000 US-Dollar erreicht wurde.

Das beste Beispiel dafür ist der XRP-Token, der in den letzten sieben Tagen einen Verlust im Kurs von fast 4 Prozent hinnehmen musste. In den vergangenen 30 Tagen summierten sich die Verluste sogar auf mehr als 10 Prozent, was das Ausmaß bei Ripple verdeutlicht, trotz dem Ende des Rechtsstreits mit der SEC. Der Dogecoin schließt sich an dieser Stelle ebenso mit einem Verlust von rund 3 bzw. 8 Prozent im analogen Zeitraum an.

Ursachen und Prognose für die Bitcoin-Entwicklung

Sucht man nach den Gründen für die aktuellen Verluste beim Bitcoin, dann rücken insbesondere Großinvestoren in den Vordergrund, die Gewinne sichern, die über die letzten Wochen hinweg entstanden sind. Nach einem ATH, insbesondere nachdem in den letzten Monaten gleich mehrere entstanden sind, ist dies als ein herkömmliches Verhalten anzusehen. Die Gefahr ist daher ohne Zweifel vorhanden, dass es in den kommenden Tagen nochmals weiter abwärts geht, möglicherweise sogar in Richtung 110.000 US-Dollar.

Auf der anderen Seite steigt die Wahrscheinlichkeit, umso näher ein Ende des Krieges in der Ukraine rückt, dass es weiter aufwärts geht. Darüber hinaus ist bereits noch dieses Jahr stark anzunehmen, dass es seitens der Fed zu einer ersten Senkung der Leitzinsen kommen wird. Kommt es zu einer Senkung der Leitzinsen, steigt erfahrungsgemäß die Nachfrage nach dem Bitcoin unmittelbar. Der Kauf von Bitcoins könnte sich daher zum aktuellen Zeitpunkt trotz einiger Unsicherheit schnell als sehr lohnend erweisen.

Bitcoin Hyper Presale überschreitet 10-Millionen-Marke

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 2,4 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt.

Doch es ist eine gewisse Eile beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

