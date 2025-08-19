Bitcoin-Dip bietet Chance vor Uptober-Bull-Run wegen HYERP-Layer-2

Noch etwas mehr als einen Monat ist es hin, bis der Uptober beginnt, welcher sich mitunter durch die höchsten Kursgewinne ausgezeichnet hat. Darüber hinaus wird im vierten Quartal mit einem Aufschwung gerechnet, da der Launch der vielversprechenden Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper in diese Zeit fällt.

Auf dem Weg dorthin müssen die Investoren allerdings noch den nahenden September überstehen, welches historisch betrachtet der schlechteste Monat für den Krypto-Markt war. Ähnlich könnten sich die Kurse auch dieses Mal entwickeln, wobei eine Eintrübung der Hoffnungen aufgrund der steigenden Inflation feststellbar war.

Während der Gewinnmitnahmen der Bitcoin-Investoren entsteht derweilen mit Bitcoin Hyper die schnellste Skalierungslösung für die Blockchain. Deshalb erwarten viele auch, dass sie der nächste große Katalysator sein könnte, der den Bullenmarkt wieder im vierten Quartal antreibt.

Denn mit dessen Hilfe soll BTC seine Rolle als Wertspeicher erweitern. Dafür wird eine Programmierbarkeit ergänzt, welche bisher von der Blockchain nicht geboten wird. Möglich wird dies über eine maßgeschneiderte Solana Virtual Machine (SVM), die als erste Bitcoin-Layer-2 eine mit Solana vergleichbare Geschwindigkeit und Ausführung auf die Sicherheitsebene von Bitcoin bringt.

Deshalb hat das Projekt mit seinem Fundraising auch schon 10,65 Mio. USD eingenommen, was das große Interesse der Anleger verdeutlicht. Umso beeindruckender ist diese Entwicklung angesichts der derzeitigen Schwäche von Bitcoin. Für die nächsten 23 Stunden steht der HYPER-Token noch für den aktuellen Preis von 0,012755 USD zum Kauf zur Verfügung.

Investoren erwarten Zinssenkung im September und Uptoper nähert sich

Zurückzuführen waren die jüngsten Kursrückgänge von Bitcoin in Höhe von 7 % auf etwas weniger als 115.000 USD auf die politische Unsicherheit und die unerwartet hohen Inflationsdaten, die in den USA veröffentlicht wurden. Hinzu kamen gemischte Signale von den Notenbankmitgliedern, was die Hoffnungen auf Zinssenkungen reduzierte.

Ein weiterer Grund dürfte die nahende Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell beim Event Jackson Hole sein, bei dem er noch einmal auf die höhere Inflation eingehen könnte. Daher ist es nicht verwunderlich, dass einige Investoren einen Teil ihrer Gewinne mitgenommen oder abgesichert haben, was zu einem Verkaufsdruck geführt hat.

Trotzdem rechnen die Märkte laut den Fed Fund Futures weiterhin zu 83,1 % im September mit einer Reduktion des Leitzinses um 25 Basispunkte. Sollten hingegen weitere schwache Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden, wird wiederum neuer Spielraum für Zinssenkungen um sogar 50 Basispunkt gegeben.

https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

Aufgrund der historischen Entwicklung ist auch bei Bitcoin mit einer bullischen Reaktion auf eine Zinssenkung in den USA zu rechnen, wobei außerdem die Expansion der globalen Geldmenge M2 ebenfalls unterstützt. Zwar sind in den ersten 30 Tagen auch Verluste möglich, mit Fortschreiten der Zeit wächst hingegen die Chance für Kursanstiege deutlich.

Insbesondere zinssensible Anlageklassen wie Kryptowährungen reagieren besonders stark auf die Geldmenge. Deshalb ist auch schon bald wieder mit weiteren Anstiegen ihrer Preise zu rechnen. Daher bauen einige Investoren nun auch angesichts der niedrigeren Kurse ihre Positionen auf.

Ab Oktober könnte BTC dann von dem historisch rentabelsten Monat weiter in die Höhe getrieben werden und neue Allzeithochs erreichen. So geht etwa Tom Lee von Fundstrat von einem Kurs von 200.000 USD aus, während die Analysten von Bernstein mit 150.000 bis 200.000 USD rechnen.

TOM LEE: "Bitcoin will easily be worth $1 million."



"$200k-$250k by the end of the year." pic.twitter.com/FKYaHNaSJV - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 7, 2025

Bitcoin Hyper kann den Uptoper neu definieren

Bisher hat es sich bei dem September um den schwächsten Monat für Bitcoin gehandelt. So wurden seit dem Jahr 2013 acht von zwölf Monate mit einem Verlust beendet. Dieser lag durchschnittlich bei 3,77 %, womit es der schlechteste Monat ist.

Die einzigen anderen Monate mit negativen Zahlen ist der Juni, bei dem das Minus meist 0,14 % beträgt. All dies deutet darauf hin, dass Bitcoin auch trotz der Zinssenkung im September noch einmal einen schwachen Monat erleben kann.

https://www.coinglass.com/today

Allerdings bieten die Kursrückgänge auch wieder gute Einstiegschancen. Daher steigt der Uptober in der Regel auch deutlich stärker, wobei es durchschnittlich 21,89 % sind. Somit handelt es sich um einen der besten Monate für Bitcoin.

Seit dem Jahr 2019 war der Oktober immer bullisch und hat sogar zu einem noch besseren November geführt, dessen Plus durchschnittlich bei 46,02 % lag und der höchste Wert von allen Monaten ist.

Daher stellt sich nun auch weniger die Frage, ob sich die Geschichte wiederholen oder reimen wird. Stattdessen ist viel interessanter, wie stark die neue Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper diesen Zyklus noch steigern könnte.

Für die frühen Unterstützer des Projektes ist es klar, dass Bitcoin somit nicht mehr nur als ein Wertspeicher dient. Stattdessen wird er zu einem programmierbaren Asset, einer Art dezentraler Weltcomputer, welcher sogar noch viel schneller als der größte Konkurrent Ethereum ist. Trotzdem garantiert das Projekt die Sicherheit über die Bitcoin-Blockchain.

Bitcoin Hyper ist die erste BTC-Layer-2 mit nativer SVM

Bei Bitcoin Hyper handelt es sich um die ersten Layer-2-Chain auf der Bitcoin-Layer-1, welche sich die Solana Virtual Machine zunutze macht. Auf diese Weise wird ein vollkommen neues Ökosystem erschaffen, in welchem Bitcoin zu einem Tauschmittel für dApps wird, welche von einer hohen Geschwindigkeit und günstigen Ausführung profitieren wollen.

Dies geschieht mithilfe einer Bridge, welche die BTC sperrt und ebenso viele gewrappte BTC auf Bitcoin Hyper herausgibt. Bei diesen handelt es sich um eine erweiterte Form der BTC, die neuartige Anwendungsmöglichkeiten eröffnet, welche zuvor nicht über die Layer-1 möglich waren. Dazu zählen dezentrale Anwendungen aus Bereichen wie DeFi, Gaming, KI, und NFTs.

Gewrappte Bitcoins können nur durch das Einfrieren des Originals über die Bridge erstellt werden. Zur Sicherheit wurde das Ökosystem an die Bitcoin-Blockchain angebunden, womit es durch die Zwischenspeicherung von dessen hohen Sicherheit profitiert.

Wenn die Layer-2 wieder verlassen werden soll, werden die gewrappten Coins vernichtet und die eingefrorenen BTC freigegeben. Aufgrund dieser 1:1-Beziehung wird das Ökosystem überprüfbar und vertrauenswürdig.

Eine wichtige Rolle kommt dem HYPER-Coin in dem Ökosystem zu. So dient er der Aufrechterhaltung der Funktionalität des Netzwerkes. Dabei wird er für die Transaktionsgebühren, die Ausführung von Smart Contracts und die dApp-Interaktionen auf der Layer-2 verwendet.

Künftig sollen auch noch Governance-Rechte hinzugefügt werden. Ebenso können Premium-Funktionen mit dem eigenen Coin freigeschaltet werden. Dementsprechend ist mit der Expansion der Layer-2 auch mit steigenden Preisen zu rechnen.

Somit verwandelt Bitcoin Hyper BTC in ein funktionales Asset, während der native HYPER-Coin den Betrieb des Ökosystems gewährleistet und auf diese Weise für einen weiteren Wachstumsmotor sorgt, sofern die Akzeptanz zunimmt.

Für Presale von Bitcoin Hyper verbleibt nicht mehr viel Zeit

Wenn Sie sich frühzeitig an dem nächsten Katalysator der Bitcoin-Rally beteiligen wollen, öffnen Sie die Website von Bitcoin Hyper, um den Coin während des Presales zu kaufen. Dieser akzeptiert die Kryptowährungen SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und mit Bankkarte auch Fiatwährungen.

Für ein optimales Erlebnis während des Vorverkaufs wird die Nutzung der Best Wallet empfohlen, welche für Presales optimiert wurde. Zu finden ist das ICO dort unter der Kategorie "Upcoming Tokens". Somit kann der Launch leichter verfolgt und die Coins beansprucht werden.

Verbinden Sie sich auch mit der Gemeinschaft von Bitcoin Hyper auf X und Telegram, damit Ihnen keine wichtigen Ankündigungen entgehen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.