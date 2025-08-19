LMVH: Gelingt der Breakout oder droht die Bullenfalle?

Luxusriese am Scheideweg!

Rückblick

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ist ein weltweit führender Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, der über 75 renommierte Marken unter seinem Dach vereint. Darunter befinden soch bekannte Namen wie Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon und TAG Heuer. Die Aktie des französischen Konzerns ist in den letzten Monaten gehörig unter Druck geraten.

LVMH-Aktie: Chart vom 19.08.2025, Kürzel: LVMH, Kurs: 488.00 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Chartbild zeigt einen klaren Abwärtstrend, der über mehrere Monate andauerte. Der Kurs ist von über 700 Euro bis unter 450 Euro gefallen. Heute sahen wir einen bullischen Impuls, der ein Kreuzen der EMAs 20 und 50 nach sich ziehen könnte. Dies wäre ein potenzielles Signal für eine Trendwende. Dann müssten es die Bullen noch über die Hürde bei 503/504 Euro schaffen. Ein erstes Kursziel wäre die Kurslücke aus dem April.

Mögliches bärisches Szenario

Bottom-Fishing beschreibt die Strategie, Aktien zu kaufen, die stark gefallen sind und möglicherweise ihren Boden erreicht haben. Sollte der Ausbruch über den Widerstand bei rund 500 Euro scheitern, besteht das Risiko, das der Kurs weiter fällt.

Meinung

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktien am 07.08. mit "Outperform" bei einem Kursziel von 600 Euro bestätigt. Branchendaten lassen darauf schließen, dass Schweizer Uhrenhersteller etwa ein Fünftel ihres Umsatzes in den USA erzielten. Der von vielen erhoffte Last-Minute-Deal mit der Schweiz bezüglich der 39 Prozent hohen US-Sonderzölle auf Einfuhren ist nicht zustande gekommen. Es wird eine weitere Runde von Preiserhöhungen erwartet. Charttechnisch versucht die LVMH-Aktie einen Boden zu bilden.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 236.45 Mrd. Euro

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 213.26 Mio. Euro

Meine Meinung zu LVMH ist neutral

Quellennachweis: https://www.finanzen.net/analyse/lvmh_moet_hennessy_louis_vuitton_outperform-bernstein_research_1022482

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in LVMH hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.