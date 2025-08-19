LevelBlue, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten, KI-gesteuerten Managed Security Services (MSS), hat die Übernahme von Trustwave, einem globalen Anbieter von Cybersicherheit und Managed Detection and Response (MDR), abgeschlossen.

Mit der heutigen Übernahme etabliert sich LevelBlue als weltweit größter reiner MSSP mit dem breitesten und umfassendsten Portfolio an Managed Security, Offensive Security, strategischer Beratung, Incident Response und Sicherheitssoftware. Diese beispiellose Größe ermöglicht es Kunden und Partnern, die Erkennung von Bedrohungen zu beschleunigen, Sicherheitsabläufe zu optimieren, Cyberrisiken zu reduzieren und ihre gesamte Cybersicherheitsstrategie zu verbessern.

"Mit der Übernahme von Trustwave sind wir nun der umfassendste Cybersicherheitspartner der Branche", so Bob McCullen, Chairman und CEO von LevelBlue. "Wir definieren neu, was es bedeutet, ein Managed Security Provider zu sein indem wir erstklassiges menschliches Fachwissen mit KI-gestützten, plattformbasierten Services kombinieren, um unseren Kunden schnellere Erkennung, intelligentere Reaktionen und langfristige Widerstandsfähigkeit gegen sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungen zu bieten. Durch die Bündelung unserer Stärken in den Bereichen Offensive und Defensive können wir Unternehmen, Regierungen und Partnern weltweit einen echten umfassenden Schutz bieten."

LevelBlue und Trustwave vereinen jahrzehntelange Führungserfahrung in den Bereichen MSS, MDR, Incident Response und Threat Intelligence. Das fusionierte Unternehmen vereint die Expertise von LevelBlue in den Bereichen Netzwerksicherheit, strategisches Risikomanagement und Bedrohungsinformationen mit den marktführenden MDR-Lösungen von Trustwave, die auf der Fusion Security Operations Platform basieren, sowie den offensiven Sicherheitsfunktionen und dem hochkarätigen SpiderLabs-Team für Bedrohungsinformationen. Gemeinsam bilden sie einen einzigen, einheitlichen Partner, der Abläufe vereinfacht, effektive Reaktionen beschleunigt, führende Cybertechnologien optimiert und einen einheitlichen Schutz über Cloud-, lokale und hybride Umgebungen hinweg gewährleistet.

Das erweiterte Intelligence-Ökosystem von LevelBlue vereint nun OTX, die weltweit größte offene Plattform zum Austausch von Bedrohungsinformationen, mit der proprietären Erkennungslogik und den fortschrittlichen Forschungsfähigkeiten von LevelBlue Labs und Trustwave SpiderLabs. Diese einzigartige Kombination bietet eine außergewöhnliche Situationserkennung in der gesamten Bedrohungslandschaft und ermöglicht so eine schnellere Erkennung, weniger Fehlalarme und eine proaktivere Abwehr von Bedrohungen während des gesamten Sicherheitslebenszyklus.

Anfang dieses Jahres wurde Trustwave als erster und einziger reiner Cybersicherheitsanbieter sowohl im Rahmen des Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) als auch im Rahmen von StateRAMP vollständig autorisiert. Diese Zertifizierungen stärken die Fähigkeit von LevelBlue, das US-Verteidigungsministerium, die Verteidigungsindustrie, Bundesbehörden sowie staatliche und lokale Behörden weltweit zu unterstützen, erheblich. Das Unternehmen bietet optimierte Beschaffungsprozesse, Compliance-Sicherheit und missionskritische Ausfallsicherheit für Organisationen, die sich Ausfallzeiten oder Sicherheitsrisiken nicht leisten können.

"Die Übernahme von Trustwave durch LevelBlue kurz nach der Transaktion mit Stroz Friedberg ist ein Meilenstein in der Cybersicherheit und bietet ein sehr breites Portfolio an Kompetenzen unter den reinen Dienstleistern", so Craig Robinson, IDC Research Vice President für Security Services. "Angesichts der zunehmenden Cyberrisiken ist Resilienz heute für Unternehmen und Behörden gleichermaßen von entscheidender Bedeutung."

"IDC-Untersuchungen zeigen, dass 36 der Unternehmen ihre Ausgaben für Cyber-Resilienz bis 2025 deutlich erhöhen werden. Diese Realität spiegelt den Bedarf von Sicherheitsteams nach einer höheren Cybersicherheitsreife wider, während gleichzeitig die Anforderungen der Führungsetage nach mehr Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit erfüllt werden müssen. Die umfassende Lösungssuite von LevelBlue, einschließlich MDR, KI-gestützter Bedrohungserkennung, Incident Response, offensiver Sicherheit und strategischer Beratung, versetzt Unternehmen in die Lage, von einer reaktiven Verteidigungshaltung zu einer proaktiven Resilienz in großem Maßstab überzugehen."

Diese Übernahme ist Teil der umfassenden Strategie von LevelBlue, die stärksten Unternehmen und Kompetenzen der Branche zusammenzuführen, um den Kunden überragende Ergebnisse zu bieten. Neben der Übernahme von Trustwave hat LevelBlue kürzlich den Abschluss der Übernahme der Beratungsgruppen für Cybersicherheit und Rechtsstreitigkeiten im Bereich geistiges Eigentum (IP) von Aon (NYSE: AON) bekannt gegeben, darunter die renommierten Cybersicherheitsunternehmen Stroz Friedberg und Elysium Digital.

Diese strategischen Konsolidierungen tragen der wachsenden Nachfrage nach umfassenderen, integrierten und anpassungsfähigen Cybersicherheitslösungen Rechnung und positionieren LevelBlue als weltweit größten unabhängigen, reinen MSSP. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, Partnerschaften zu stärken, den messbaren ROI für Kunden zu maximieren und Innovationen voranzutreiben, um den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen gerecht zu werden.

Die finanziellen Modalitäten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über LevelBlue

Wir vereinfachen Cybersicherheit durch preisgekrönte Managed Services, erfahrene strategische Beratung, Bedrohungsinformationen und renommierte Forschung. Unser Team ist eine nahtlose Erweiterung Ihres Teams, sorgt für Transparenz und Einblick in die Sicherheitslage und arbeitet kontinuierlich daran, diese zu stärken.

Wir nutzen Sicherheitsdaten aus zahlreichen Quellen und ergänzen diese mit künstlicher Intelligenz, um Bedrohungsinformationen in Echtzeit bereitzustellen. Dies ermöglicht eine genauere und präzisere Entscheidungsfindung. Mit einer großen, stets aktiven globalen Präsenz setzt LevelBlue den Standard für Cybersicherheit von heute und morgen. Wir managen Risiken einfach und effektiv, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

Über Trustwave

Trustwave ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Cybersicherheit, der Cyberrisiken reduziert und Unternehmen gegen disruptive und schädliche Cyberbedrohungen schützt. Das umfassende Offensive- und Defensive-Cybersicherheitsportfolio von Trustwave erkennt, was andere nicht erkennen können, reagiert schneller und effektiver, optimiert die Cyberinvestitionen der Kunden und verbessert die Sicherheitsresilienz. Trustwave vertraut weltweit Tausenden von Unternehmen und nutzt sein erstklassiges Team aus Sicherheitsberatern, Bedrohungsjägern, Forschern und eine marktführende Sicherheitsplattform, um die Wahrscheinlichkeit von Angriffen zu verringern und mögliche Auswirkungen zu minimieren.

Trustwave ist ein von Analysten anerkannter Anbieter von Managed Detection and Response (MDR), Managed Security Services (MSS), Cyberberatung, Eindringprüfungen sowie Datenbank- und E-Mailsicherheit. Das hochkarätige Trustwave SpiderLabs-Team bietet branchenführenden Schutz gegen Bedrohungen, Erforschung von Bedrohungen, Intelligence und Nachverfolgung von Bedrohungen. Dies alles ist eingebettet in den Service und die Produkte von Trustwave, um die Widerstandskraft in einer Ära von unvermeidlichen Cyberattacken zu stärken.

