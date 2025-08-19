Anzeige
WKN: 830350 | ISIN: DE0008303504 | Ticker-Symbol: TEG
Xetra
19.08.25 | 17:35
15,390 Euro
-0,32 % -0,050
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
STOXX Europe 600
Dow Jones News
19.08.2025 23:03 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.369 Pkt - TAG Immobilien schwächer

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.369 Pkt - TAG Immobilien schwächer

DOW JONES--Verluste an den US-Börsen haben die Kurse am Dienstag im nachbörslichen Handel leicht belastet.

TAG Immobilien gaben am Abend um 2,2 Prozent nach, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung und die Aufstockung seiner 2031 fälligen Wandelschuldverschreibung angekündigt hatte. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.369    24.423   -0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 16:28 ET (20:28 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
