The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) gab heute bekannt, dass Dana Strong, CBE und Annabelle Yu Long vom Verwaltungsrat für die Wahl als Verwaltungsratsmitglieder auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung am 13. November 2025 nominiert wurden.

Frau Strong und Frau Long sind weltweit angesehene Führungskräfte, deren Karrieren durch visionäre Führungsqualitäten, strategisches Verständnis und eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum und operativer Exzellenz in konsumentenorientierten, leistungsstarken Unternehmen geprägt sind. Ihre Nominierungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens für die Bildung eines Vorstands mit fundiertem, strategisch ausgerichtetem Fachwissen in den Bereichen digitale Transformation, operative Transformation und Turnaround, Geschäfte im asiatisch-pazifischen Raum, Direktmarketing und Technologie.

"Wir freuen uns, Dana und Annabelle für die Wahl in unseren Vorstand zu nominieren", sagte William P. Lauder, Vorstandsvorsitzender der The Estée Lauder Companies. "Wir sind überzeugt, dass sie eine einzigartige und äußerst relevante Mischung aus globaler, digitaler, verbraucherorientierter Innovationskraft und Erfahrung in der Transformation von Unternehmen mitbringen werden. Ihre umfassende Expertise in den Bereichen Turnaround-Management, Medien, Kundenbindung und der Region Asien/Pazifik wird entscheidend dazu beitragen, dass wir das langfristige Wachstum, die Agilität und die Transformation unseres gesamten Portfolios weiter vorantreiben können."

Dana Strong, CBE: Global Media, Digital und Operations Executive

Frau Strong ist derzeit CEO von Sky, einem Unternehmen der Comcast Corporation, wo sie ein breit gefächertes Medien- und Unterhaltungsgeschäft in sechs europäischen Ländern leitet. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Leitung einiger der weltweit bekanntesten Medienmarken, darunter Sky, Xfinity, Virgin Media und AUSTAR, bringt Frau Strong strategisches Gespür für Direktvertrieb, digitale Innovation und operative Transformation mit.

Frau Strong verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen transformative Führung und Innovation und hat den Wandel von Sky von der traditionellen Medienverteilung hin zu digitalen und Streaming-Plattformen maßgeblich vorangetrieben. Sie führte Dienste wie Sky Glass und Sky Stream ein, baute Sky Mobile aus und positionierte das Sport- und Originalinhaltsportfolio von Sky neu und erweiterte es. Zuvor war sie als President von Xfinity Consumer Services erfolgreich für den umsatzstärksten Geschäftsbereich von Comcast verantwortlich, dem größten Breitbandanbieter und einem der größten Unterhaltungsanbieter in den Vereinigten Staaten.

Mit ihrer umfassenden internationalen Erfahrung in Großbritannien, Irland, Australien und den USA hat Frau Strong ihre Flexibilität in unterschiedlichen regulatorischen, kulturellen und geschäftlichen Umfeldern unter Beweis gestellt. Derzeit ist sie Mitglied des EMEA-Beirats der Wharton School of Business und war zuvor Mitglied des Vorstands der Telenet Group.

Annabelle Yu Long: Managing Partner, Board Member und Strategin für asiatische Märkte

Frau Long ist eine erfahrene Risikokapitalgeberin und Vorstandsmitglied mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen digitale Innovation und Geschäftsabläufe im asiatisch-pazifischen Raum. Derzeit ist sie Gründungs- und geschäftsführende Gesellschafterin von BAI Capital, einer Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Unternehmen in Asien und darüber hinaus konzentriert und in den Bereichen KI, Fintech, Einzelhandel, Medien und Content-Innovation investiert. Darüber hinaus ist Frau Long Mitglied des Group Management Committee von Bertelsmann, wo sie zur globalen Unternehmensstrategie und -entwicklung beiträgt und die Wachstumsstrategie von Bertelsmann in China sowie dessen Umwandlung in ein renommiertes globales Investmentunternehmen geleitet hat.

Frau Long ist außerdem Mitglied in mehreren öffentlichen Gremien, darunter Tapestry Inc. (Muttergesellschaft von Coach und Kate Spade), NIO Inc. (ein Elektroautohersteller) und LexinFintech Holdings Ltd. (ein kredittechnologischer Anbieter von Finanzdienstleistungen für Privatkunden). Sie ist außerdem Mitglied des Verwaltungsrats der Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.

Frau Long wurde 2024 in die Forbes-Liste "Midas List" und 2020 in die Liste "Asia's Power Businesswomen" aufgenommen und bringt strategische Einblicke in das Verbraucherverhalten in Asien, technologische Umbrüche und die Unternehmensführung börsennotierter Unternehmen mit.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Zu solchen Aussagen gehören auch die verschiedenen Zitate. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen innerhalb der Grenzen seiner Kenntnisse über sein Geschäft und seine Geschäftstätigkeit beruhen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, gehören die Fähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung der Strategie, einschließlich des Plans zur Gewinnrückführung und zum Wachstum des Unternehmens, die erfolgreiche Übergabe der Unternehmensführung sowie weitere Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin oder anderweitig gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten und ein Verwalter von Luxus- und Prestigemarken weltweit. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AER IN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, der DECIEM-Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD, und BALMAIN Beauty verkauft.

