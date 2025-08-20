Der neue Hyperice X 2, der mithilfe des Feedbacks von Sportlern entwickelt wurde, erschließt mit seiner leistungsstarken mehrstufigen Kompression eine neue Ära der Kontrastregenerationstechnologie

Hyperice, eine globale Marke für High-Performance-Wellness-Produkte, hat heute die weltweite Markteinführung des Hyperice X 2 bekannt gegeben, der nächsten Generation seiner Bestseller-Linie für Kontrastmitteltherapie, Hyperice X. Der Hyperice X 2, der aus der Übernahme von RecoverX im Jahr 2021 hervorgegangen ist und durch Tests mit Sportlern weiterentwickelt wurde, ist das fortschrittlichste tragbare Kontrasttherapiegerät auf dem Markt. Der Hyperice X 2 Knee und der Hyperice X 2 Shoulder wurden im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen mit einigen Upgrades ausgestattet, unter anderem mit einer stärkeren Kälte- und Wärmeleistung sowie einem integrierten Kompressionssystem, das Sportler und aktive Nutzer mit effektiveren Aufwärm- und Erholungsstrategien unterstützt.

Der Hyperice X 2 ist die umfangreichste technologische Weiterentwicklung seit der ersten Produktgeneration. Die bahnbrechende Innovation wurde durch eine konsequente Feedbackschleife mit Spitzensportlern entwickelt und optimiert. Jedes Detail, von Kontrast und Kompressionsbereich bis hin zu Passform und Tragekomfort, fand Berücksichtigung, um sicherzustellen, dass das Produkt sowohl den Anforderungen von Spitzensportlern ebenso gerecht wird wie denen von Otto Normalverbrauchern.

"Erholung und Wellness sind für ein gesundes Leben von grundlegender Bedeutung, egal ob Profisportler oder Personen jeden Alters", so Jim Huether, CEO von Hyperice. "Unsere Mission ist es, die fortschrittlichsten und effektivsten Lösungen anzubieten, die Menschen dabei unterstützen, sich jeden Tag besser zu bewegen, besser zu fühlen und bessere Leistungen zu erbringen. Mit dem Hyperice X 2 Shoulder und dem Hyperice X 2 Knee fördern wir nicht nur die Erholung, sondern definieren sie neu. Diese nächste Produktgeneration verfügt über die gleiche Mobilität und Leistungsfähigkeit wie ihr Vorgängermodell, vereint jedoch Kontrasttherapie und Kompression nahtlos in einem eleganten, praktischeren Design."

Mit fortschrittlicher Technologie, die von Sportlern getestet und für gut befunden wurde, bieten der Hyperice X 2 Knee und der Hyperice X 2 Shoulder erstklassige Lösungen für die Kontrasttherapie beim Aufwärmen und zur Regeneration in einem neuen, benutzerfreundlichen Gerät, das für den täglichen Gebrauch entwickelt wurde. Ob beim Training, in der Rehabilitation nach Verletzungen oder Operationen oder um unterwegs aktiv zu bleiben: Die Benutzer können ihren Körper optimal unterstützen, die Regeneration beschleunigen und Bestleistungen erzielen.

Die wichtigsten Funktionen:

Mehr Kompression: Fünf Kompressionsstufen (bis zu 160 mmHg) leiten die Wärme tiefer in das Gewebe und ermöglichen es dem Benutzer, die Kompression an seine Bedürfnisse anzupassen und eine individuellere Einstellung vorzunehmen.

Fünf Kompressionsstufen (bis zu 160 mmHg) leiten die Wärme tiefer in das Gewebe und ermöglichen es dem Benutzer, die Kompression an seine Bedürfnisse anzupassen und eine individuellere Einstellung vorzunehmen. Gezielte Kontrasttherapie: Der Temperaturbereich erstreckt sich nun von 40 °F (4°C) bis 121 °F (49 °C und umfasst fünf Kühl- und fünf Wärmestufen, um Entzündungen zu lindern und die Durchblutung bei Bedarf anzuregen. Der ursprüngliche Temperaturbereich des Hyperice X lag bei 45 °F (7 °C) bis 113 °F (45 °C).

Der Temperaturbereich erstreckt sich nun von 40 °F (4°C) bis 121 °F (49 °C und umfasst fünf Kühl- und fünf Wärmestufen, um Entzündungen zu lindern und die Durchblutung bei Bedarf anzuregen. Der ursprüngliche Temperaturbereich des Hyperice X lag bei 45 °F (7 °C) bis 113 °F (45 °C). Intelligente Steuerung und All-in-One-Mobilität: Dank eines neuen All-in-One-OLED-Displays kann nahtlos zwischen Wärme-, Kälte- und Kontrasttherapie sowie verschiedenen Kompressionsstufen gewechselt werden. Der Hyperice X 2 ist für den mobilen Einsatz kabellos, kann jedoch für längere Rehabilitationssitzungen an die Steckdose angeschlossen werden.

Dank eines neuen All-in-One-OLED-Displays kann nahtlos zwischen Wärme-, Kälte- und Kontrasttherapie sowie verschiedenen Kompressionsstufen gewechselt werden. Der Hyperice X 2 ist für den mobilen Einsatz kabellos, kann jedoch für längere Rehabilitationssitzungen an die Steckdose angeschlossen werden. Manuelle Bedienung und Bluetooth-Kompatibilität: Neu beim Hyperice X 2 ist, dass Benutzer das Gerät mit oder ohne Bluetooth-Verbindung zur Hyperice-App verwenden können. Profis können die Technologie so einfacher denn je am Spielfeldrand nutzen.

Neu beim Hyperice X 2 ist, dass Benutzer das Gerät mit oder ohne Bluetooth-Verbindung zur Hyperice-App verwenden können. Profis können die Technologie so einfacher denn je am Spielfeldrand nutzen. Längere Akkulaufzeit: Der Akku kann bis zu 1,5 Stunden lang ununterbrochen bei mobiler Nutzung verwendet werden (1 Stunde bei maximaler Kälte, 1 Stunde bei maximalem Kontrast und 1,5 Stunden bei maximaler Wärme, was einer Kapazitätssteigerung von 34 gegenüber der ursprünglichen Hyperice X- Produktlinie entspricht.

Der Akku kann bis zu 1,5 Stunden lang ununterbrochen bei mobiler Nutzung verwendet werden (1 Stunde bei maximaler Kälte, 1 Stunde bei maximalem Kontrast und 1,5 Stunden bei maximaler Wärme, was einer Kapazitätssteigerung von 34 gegenüber der ursprünglichen Hyperice X- Produktlinie entspricht. Leicht und tragbar: Der Hyperice X 2 Knee und der Hyperice X 2 Shoulder wiegen nur 2,5 lbs, sind TSA-konform und zeichnen sich durch ihre Tragbarkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Jedes Gerät wurde so entwickelt, dass es sowohl für die rechte als auch für die linke Seite geeignet ist, um die Vielseitigkeit zu erhöhen und eine Therapie unterwegs zu ermöglichen.

Von der ersten Generation zum Game-Changer

Aufbauend auf dem Erfolg der ursprünglichen Modelle Hyperice X Knee und Hyperice X Shoulder kommen auch beim Hyperice X 2 thermoelektrische Systeme zum Einsatz, die bei Bedarf sofort Wärme oder Kälte abgeben, ohne dass Eis oder Flüssigkeit benötigt werden. Der Hyperice X 2 zeichnet sich durch ein medizinisch inspiriertes mehrstufiges Kompressionssystem aus, das die Temperaturen tiefer ins Gewebe leitet, sowie durch besonders praktische intelligente Bedienelemente am Gerät und kabellose Mobilität. Diese von Sportlern geschätzte Technologie ist nun in Form eines leichten, tragbaren Geräts erhältlich, das entwickelt wurde, um jedem jederzeit und überall zu helfen.

"Ich habe in dieser Off-Season alles getan, um stärker zurückzukommen, und die Regeneration ist der Bereich, in dem sich diese Arbeit auszahlt. Der Hyperice X 2 Shoulder spielt dabei eine wichtige Rolle in meiner Routine", so Jayden Daniels, Quarterback der Washington Commanders und Hyperice-Athlet. "Ich kann meine Grenzen auf dem Spielfeld austesten, weil die integrierte Kompression mein Aufwärmtraining verbessert und die Kontrasttherapie mir bei der schnellen Erholung hilft, um wieder Höchstleistungen erbringen zu können."

Einige der Vorteile der Kontrasttherapie:

Lindert Schwellungen und Schmerzen: Kontrast bewirkt eine Förderung der Flüssigkeitszirkulation, während die Kompression die Ansammlung von Flüssigkeit begrenzt, um Entzündungen und Beschwerden zu lindern.

Kontrast bewirkt eine Förderung der Flüssigkeitszirkulation, während die Kompression die Ansammlung von Flüssigkeit begrenzt, um Entzündungen und Beschwerden zu lindern. Entspannt die Muskeln und fördert die Durchblutung: Wärme lockert verspannte Muskeln, Kälte löst Krämpfe, und beides zusammen in Kombination mit Kompression verbessert die Durchblutung.

Wärme lockert verspannte Muskeln, Kälte löst Krämpfe, und beides zusammen in Kombination mit Kompression verbessert die Durchblutung. Verbessert den Bewegungsradius: Reduziert Steifheit, mobilisiert Gelenke und macht das Gewebe weicher für geschmeidigere, sicherere Bewegungen.

Reduziert Steifheit, mobilisiert Gelenke und macht das Gewebe weicher für geschmeidigere, sicherere Bewegungen. Schwemmt Schlackenstoffe aus: Kontrast und Kompression arbeiten zusammen, um die Ausscheidung von Milchsäure und anderen Stoffwechselprodukten zu beschleunigen.

Kontrast und Kompression arbeiten zusammen, um die Ausscheidung von Milchsäure und anderen Stoffwechselprodukten zu beschleunigen. Unterstützt das Aufwärmen und die Regeneration: Verbessert die Vorbereitung des Gewebes vor dem Training und unterstützt die Muskeln bei der Erholung und Regeneration danach.

Der Hyperice X 2 Knee und der Hyperice X 2 Shoulder sind ab sofort in den USA unter hyperice.com, bei Best Buy, Dick's Sporting Goods und REI zum Preis von 449 $ erhältlich. In Europa und im Vereinigten Königreich wird die gleiche Spitzentechnologie ab dem 15. September unter hyperice.com als Hyperice Contrast 2 zum Preis von 399 bzw. 449 erhältlich sein.

Weitere Informationen erhalten Sie HIER

Über Hyperice

Hyperice ist ein technologiegetriebenes Unternehmen mit einer ehrgeizigen Mission: allen Menschen auf der Welt zu helfen, sich besser bewegen zu können und ein besseres Leben zu führen. Schon seit mehr als zehn Jahren nimmt Hyperice eine Vorreiterrolle in der globalen Bewegung an der Schnittstelle von Regeneration und Wellness ein und hat sich auf Perkussion (Hypervolt-Produktreihe), dynamische Luftkompression (Normatec-Produktreihe), Vibration (Vyper- und Hypersphere-Produktreihen), Wärmetechnologie (Venom-Produktreihe), Kontrasttherapie (Hyperice X) und die Zusammenarbeit mit Nike im Bereich Hyperboot spezialisiert. Heute entwickelt Hyperice als ganzheitliche High-Performance-Wellness-Marke Produkte für alle von Spitzensportlern, Ligen und Teams bis hin zu Verbrauchern auf der ganzen Welt, und hilft ihnen dabei, das Beste aus sich herauszuholen, um noch mehr von dem zu tun, was sie lieben. Hyperice, das von Fast Company als eines der Most Innovative Companies ausgezeichnet wurde und zu den Gewinnern der TIME Best Inventions zählt, hat seine Technologie und sein Know-how weltweit in Branchen wie Fitness, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Massage, Physiotherapie, Leistungssport und Wellness am Arbeitsplatz eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter hyperice.com.

