MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Friedenstruppen für die Ukraine:

"Noch fliegen sie nicht, die weißen Tauben für einen Ukraine-Frieden. Zusammengenommen haben jedoch die von Donald Trump gemanagten Spitzentreffen erstmals einen Verhandlungskorridor zum Frieden geöffnet. Spät, aber vielleicht nicht zu spät, um die totale Niederlage der Ukraine zu verhindern. Kanzler Friedrich Merz will Deutschland wieder zur Führungsmacht machen. Dafür kam ihm der Ukraine-Krieg fernab innenpolitischen Kleinkrams gerade recht. Jetzt hat er bei Trump einen Stein im Brett. Nur holt Merz die Innenpolitik sofort ein: Unbedacht hat Außenminister Johann Wadephul bekundet, dass die Bundeswehr für eine Friedenstruppe nicht zur Verfügung stehen würde. Zwar folgte ein Dementi, doch erstens wollen die Russen keine Nato-Soldaten als Friedensschützer akzeptieren. Zweitens haben deutsche Soldaten in der Ukraine nichts zu suchen. Auch 80 Jahre nach dem Ende des von Hitlerdeutschland entfesselten Weltkriegs sind Millionen ukrainischer unter russischer Toter nicht vergessen."/yyzz/DP/nas