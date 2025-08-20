DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20. August

=== *** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli *** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzzinsen für Unternehmenskredite (LPR) *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-1,3% gg Vj *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj Kern PROGNOSE: k.A. / +3,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj *** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei International Business Council of the World Economic Forum *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnis des geldpolitischen Rats 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj Vorabschätzung: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2046 im Volumen von 1 Mrd EUR *** 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im Volumen von 1,5 Mrd EUR ***16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche ***20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 29./30. Juli ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.