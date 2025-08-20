+++ Ludwigshafen: OB-Wahl eskaliert - AfD klagt, SPD spricht von "wehrhafter Demokratie" +++ Dobrindts Grenzkontrollen: Milliardenkosten, steigende Asylzahlen +++ BSW Sachsen verlangt Antworten zum geheimen "Operationsplan Deutschland" +++ Reinhardswald: Märchenwald wird für Windräder zubetoniert - Millionendesaster droht +++ USA stoppen Förderung für mRNA-Impfstoffe - "Das Vertrauen ist weg" +++ Mannheim schafft neuen Posten: "Sachbearbeiter Hitzeschutz" D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
