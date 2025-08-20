© Foto: CFOTO - CFOTOBernstein warnt vor einem holprigen Wachstum für Li Auto, da steigender Wettbewerb und Margendruck die Zukunft des Elektroauto-Herstellers belasten.Die chinesische Elektroauto-Marke Li Auto steht nach Ansicht von Bernstein Research vor einem schwierigeren Wachstumspfad. Das Analysehaus stufte die Aktie von Outperform auf Market Perform herab und kappte gleichzeitig das Kursziel von 33 auf 26 US-Dollar je Anteilsschein. Daraus ergibt sich lediglich ein Aufwärtspotenzial von 8 Prozent. Bernstein-Analystin Eunice Lee begründete die Neubewertung mit einem zunehmend angespannten Wettbewerbsumfeld. "Trotz Li Autos Pionierrolle bei Extended-Range-EV-Technologien und deutlichen Fortschritten im …Den vollständigen Artikel lesen ...
