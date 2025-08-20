Jedes Quartal wiederholt sich an der Wall Street ein Ritual, das für Anleger Gold wert ist: Fondsmanager, Hedgefonds und Family Offices mit Milliardenkapital müssen offenlegen, welche Aktien sie zuletzt gekauft oder verkauft haben. Was sich dabei auftut, ist ein unvergleichlicher Blick hinter die Kulissen - direkt in die Depots der mächtigsten Investoren Amerikas. Wollen Sie wissen, welche Aktien die Milliardäre gerade heimlich kaufen - und wie auch Sie davon profitieren können?Doch die nackten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär