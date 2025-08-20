Anlässlich der Gamescom 2025 wirft BÖRSE ONLINE einen Blick auf eine Branche, die mehr umsetzt als Film- und Musikindustrie zusammengerechnet. Bei den Aktien dieser Videospielentwickler sollten Anleger dabei sein. Am 20. August öffnet die Gamescom in Köln erneut ihre Tore - und mit ihr strömen Hunderttausende Gaming-Fans aus aller Welt in die Messehallen. Die weltgrößte Computerspielmesse ist aber längst nicht mehr nur ein Event für Videospielbegeisterte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
