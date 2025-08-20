Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -- 1inch ermöglicht nun vertrauenswürdige, MEV-geschützte Cross-Chain-Swaps zwischen Solana und mehr als zwölf EVM-Netzwerken, ohne auf Bridges und unsichere Messaging-Protokolle angewiesen zu sein.- Benutzer und Entwickler können über die 1inch dApp, Wallet und Fusion+ API auf neue Swaps für nahtlose DeFi-Interoperabilität zugreifen.1inch, der führende DEX-Aggregator, führt als Branchenneuheit native dezentrale Cross-Chain-Swaps zwischen Solana und allen wichtigen EVM-Netzwerken ein - ohne auf Bridges und Messaging-Protokolle angewiesen zu sein. Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Mission von 1inch dar, DeFi zu einer interoperablen Erfahrung zu vereinheitlichen.Solana-Cross-Chain-Swaps sind nun über die 1inch dApp, die 1inch Wallet und die 1inch Fusion+ APIs verfügbar. Mit dieser Version können Benutzer Assets nahtlos zwischen Solana und mehr als zwölf EVM-Chains auf sichere, effiziente und MEV-geschützte Weise verschieben.Warum das wichtig istZum ersten Mal können die Benutzer Assets direkt zwischen Solana- und EVM-Netzwerken austauschen, ohne Bridges zu benutzen. Die wichtigsten Vorteile sind:- Maximale Sicherheit: Da keine Bridges oder Nachrichtenprotokolle erforderlich sind, ist dies der sicherste Weg, Assets auf Solana zu übertragen und von dort zu entfernen.- Nahtlose Ausführung: Nutzer können ihren Trade signieren und veröffentlichen, sodass Resolver darum konkurrieren können, ihn zu den besten Konditionen auszuführen.- Die besten Preise: Unübertroffene Liquidität und MEV-Schutz durch Design.Wegweisende native dezentrale Cross-Chain-SwapsVor einigen Monaten hat 1inch die Unterstützung für Solana hinzugefügt (https://blog.1inch.io/1inch-solana/) und nutzt damit dessen Blockzeiten mit geringer Latenz und das robuste Ökosystem. Mit der vollständigen Cross-Chain-Fähigkeit wird die Fragmentierung zwischen Solana- und EVM-Ökosystemen nun endlich beseitigt."Die Geschwindigkeit und Effizienz von Solana machten es zu einem idealen Kandidaten für unsere nächste Herausforderung im Bereich der Cross-Chain-Swaps", erklärte Sergej Kunz, Mitbegründer von 1inch. "Durch den Wegfall von Bridges und Messaging-Protokollen wie LayerZero oder Chainlink CCIP bieten wir eine grundlegend sicherere und reibungslosere Cross-Chain-Erfahrung."Die Cross-Chain-Funktionalität von 1inch für Solana stellt außerdem einen erheblichen Schub für das gesamte Solana-Ökosystem dar, da sie die Isolation von Solana von anderen Blockchains beendet und es durch die Zuführung neuer Liquidität und Nutzer zu einem vollwertigen DeFi-Hub macht.Solana-Token können nun direkt gegen Vermögenswerte in EVM-Netzwerken gehandelt werden, wodurch das Ökosystem für Nutzer geöffnet wird, die noch nie mit Solana interagiert haben.Sowohl für Nutzer als auch für EntwicklerSolana-Cross-Chain-Swaps werden nun vollständig in allen 1inch-Produkten unterstützt:- 1inch dApp - für nahtlose, benutzerfreundliche Swaps.- 1inch Wallet - für mobile Benutzer, die ihre Assets unterwegs verwalten möchten.- 1inch Fusion+ API - ermöglicht es Entwicklern, vertrauenswürdige Solana-<>EVM-Swaps in ihre eigenen Projekte zu integrieren.Dies eröffnet neue Liquiditätswege und Handelsmöglichkeiten, sodass DeFi-Teilnehmer ohne zusätzliche Schritte in zuvor isolierten Ökosystemen agieren können.Was kommt als Nächstes?1inch setzt seine Mission zur Vereinheitlichung des DeFi-Sektors fort und plant die Unterstützung weiterer Nicht-EVM-Chains. Der Weg zu einer effizienteren und benutzerfreundlicheren DeFi-Erfahrung schreitet voran.Informationen zu 1inch1inch beschleunigt dezentralisierte Finanzen mit einem nahtlosen Krypto-Handelserlebnis für 24M (https://dune.com/1inch/main)Nutzer. 1inch ist nicht nur die führende Plattform für kostengünstige und effiziente Token-Swaps mit einem täglichen Handelsvolumen von 500 Millionen US-Dollar (https://dune.com/1inch/main), sondern bietet auch eine Reihe innovativer Tools, darunter eine sichere Wallet zur Selbstverwahrung, einen Portfolio-Tracker zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte, ein Entwicklerportal zum Aufbau auf seiner Spitzentechnologie und sogar eine Debitkarte für einfache Krypto-Ausgaben. Durch kontinuierliche Innovation vereinfacht 1inch DeFi für alle.Website (https://1inch.io/) | Auf X folgen (https://x.com/1inch) | Blog erkunden (https://blog.1inch.io/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2753434/Solana_cross_chains.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/1inch-ist-vorreiter-bei-solana-cross-chain-swaps-und-ermoglicht-nahtlose-interoperabilitat-302534326.htmlPressekontakt:Dominic Cox,d.cox@1inch.ioOriginal-Content von: 1inch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180595/6100202