© Foto: Rodrigo Reyes Marin - ZUMA Press WireNach der jüngsten schwächeren Entwicklung an der Wall Street fallen Asiens Tech-Aktien deutlich. So rutschte die SoftBank-Aktie nach dem 2-Mrd.-US-Dollar-Deal mit Intel um bis zu 9,2 Prozent ab. Schwächelnde Techkurse in den USA lösten am Mittwoch eine Verkaufswelle in Asien aus. In Tokio stürzten die Aktien der SoftBank zeitweise um 9,2 Prozent ab - es war der zweite Tagesverlust in Folge, nachdem das Unternehmen ein Investment von zwei Milliarden US-Dollar in Intel gemeldet hatte. Auch andere japanische Branchenwerte gaben nach. Der Halbleiterzulieferer Advantest fiel in der Spitze um 6,27 Prozent, Renesas Electronics lag zuletzt 2,46 Prozent im Minus und Tokyo Electron 0,75 Prozent. Auch …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE