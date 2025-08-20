VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-19
|NL0009272749
|3790000.000
|345049799.48
|91.0422
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-19
|NL0009272756
|232000.000
|21611683.71
|93.1538
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-19
|NL0009272772
|513000.000
|36998841.67
|72.1225
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-19
|NL0009272780
|360000.000
|29828247.39
|82.8562
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-19
|NL0009690239
|7910404.000
|295755332.79
|37.3881
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-19
|NL0009690247
|2518390.000
|43170659.55
|17.1422
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-19
|NL0009690254
|2426537.000
|30145872.77
|12.4234
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-19
|NL0010273801
|2681000.000
|51114305.98
|19.0654
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-19
|NL0010731816
|778000.000
|65822930.48
|84.6053
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-19
|NL0011683594
|67250000.000
|3008989187.43
|44.7433
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-19
|NL0010408704
|29203010.000
|1017598439.54
|34.8457
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-19
|NL0009272764
|328000.000
|20388589.94
|62.1603
© 2025 PR Newswire