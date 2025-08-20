Die XPeng-Aktie hat am Dienstag mit einem deutlichen Kursanstieg von knapp +5% auf die vor Markteröffnung präsentierten Quartalszahlen reagiert. Wie sind die Zahlen im Detail einzuschätzen? Und startet nun eine Rallye beim chinesischen E-Auto-Titel? Q2-Zahlen besser als erwartet Der Tesla- und BYD-Konkurrent hat in einem schwierigen Marktumfeld überraschend starke Zahlen vorgelegt und die Erwartungen übertroffen. Die Umsätze stiegen auf umgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
