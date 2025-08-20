Das Medikament Izalontamab Brengitecan hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA den Breakthrough Therapy Designation erhalten. Das bispezifische Antikörper-Konjugat zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs wurde vom chinesischen Biotechunternehmen Biokin entwickelt. Im Rahmen einer Kooperation haben BMS und das US-Biotechunternehmen Systimmune die Entwicklung und Vermarktung außerhalb Chinas übernommen. Den Breakthrough-Therapy-Status erhalten neue Medikamente, die deutlich besser wirken als die bisherige Standardbehandlung. Die BMS-Aktie (KGV 9,6) nimmt aktuell Anlauf, um aus der seit April bestehenden Seitwärtsbewegung auszubrechen.
© 2025 Bernecker Börsenbriefe