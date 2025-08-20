Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -Mit mehr als 200.000 Geschäftskunden weltweit unterstreicht die Zertifizierung DeepL's Engagement für die Weiterentwicklung von KI-Innovationen mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Transparenz.DeepL, ein weltweit führender Anbieter von KI-Sprachtechnologie, hat heute den erfolgreichen Erhalt des C5 Typ-2-Testats ("Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue") bekannt gegeben. Der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelte Kriterienkatalog umfasst strenge Anforderungen für Cloud-Anbieter und gilt als zentraler Maßstab für Unternehmen, wenn es darum geht, die Sicherheit und Konformität von Cloud-Lösungen zu beurteilen. Die Zertifizierung unterstreicht DeepL's Position als vertrauenswürdiger Anbieter von KI-Sprachtechnologie und bevorzugte Plattform für Unternehmen in regulierten Branchen. DeepL bleibt damit weiterhin ein verlässlicher Partner für Organisationen, die sichere und innovative Cloud-Lösungen nachhaltig skalieren möchten.Sicherheit und Compliance für regulierte BranchenFür Unternehmen in regulierten Branchen, wie z. B. dem Gesundheitswesen oder der öffentlichen Verwaltung, ist Sicherheit unverzichtbar. Das C5-Framework hilft Organisationen dabei, gesetzliche und regulatorische Anforderungen zu erfüllen sowie den Schutz sensibler Daten zu gewährleisten. Insbesondere die Typ-2-Zertifizierung geht über eine einmalige Prüfung hinaus. Sie bewertet sowohl die Konzeption der Sicherheitskontrollen als auch deren nachhaltige Wirkung über einen definierten Zeitraum - und zeigt damit, dass sie in der Praxis zuverlässig funktionieren. So können Unternehmen DeepL bedenklos als zentrales Tool für Kommunikation, Übersetzung und geschäftskritische Arbeitsabläufe einsetzen."Mit dem C5-Typ-2-Testat erreichen wir einen wichtigen Meilenstein in DeepLs kontinuierlichem Engagement für Sicherheit, Compliance und Vertrauen", sagt Jaroslaw Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. "Wir haben unsere KI-Sprachtechnologie-Plattform von Grund auf so konzipiert, dass sie den höchsten Sicherheitsstandards entspricht, damit Unternehmen in Deutschland und darüber hinaus unsere Lösungen vertrauensvoll in ihrer gesamten Organisation implementieren können. Diese Zertifizierung unterstreicht, dass unser Fokus auf Innovation Hand in Hand mit Zuverlässigkeit und Datenschutz geht."KI-Sprachtechnologie für nachhaltiges UnternehmenswachstumDie DeepL Plattform adressiert eine der dringendsten Herausforderung großer Unternehmen: Die Überwindung von Sprach- und Kommunikationsbarrieren mit fortschrittlichen Übersetzungs- und Schreibtools für schriftliche wie mündliche Kommunikation, KI-gestützte Schreibunterstützung sowie eine leistungsstarke API. DeepL's fortschrittliche Übersetzungs- und Schreibtools ermöglichen sichere, skalierbare Kommunikation, die speziell für Unternehmen und Fachleute entwickelt wurde. Sie umfassen schriftliche und mündliche Übersetzung bis hin zu KI-gestützter Texthilfe und einer robusten API. Heute zählen mehr als 200.000 Unternehmen auf DeepL's Plattform, um eine klare und effektive Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg zu realisieren - und das für eine Vielzahl von Anwendungsfällen: von der internen Zusammenarbeit bis hin zum globalen Kundensupport. Darunter führende Unternehmen wie Beiersdorf, Harvard Business Publishing und das ifo Institut.Neben dem C5-Testat erfüllt DeepL weitere führende Sicherheitsstandards wie SOC 2 Typ II und HIPAA und bietet damit eine zuverlässige Grundlage für die sichere, sprachübergreifende Kommunikation in Unternehmen.Weitere Informationen zu DeepL und zum Engagement für Datenschutz und Sicherheit finden Sie unter www.deepl.com/de/whydeepl und im DeepL Trust Center.Über DeepLDeepL unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, Sprachbarrieren zu überwinden. Mehr als 200.000 Kunden sowie Millionen von Einzelnutzern in 228 Märkten weltweit vertrauen bereits auf die KI\u2011Sprachtechnologie von DeepL, mit der sie natürlich klingende Übersetzungen erstellen, mehrsprachige Meetings und Gespräche führen und Texte optimieren können. Die KI\u2011Sprachlösungen von DeepL bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und helfen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre geschäftliche Kommunikation zu verbessern, neue Märkte zu erschließen und die Produktivität zu steigern. Heute zählt das 2017 von CEO Dr. Jaroslaw (Jarek) Kutylowski gegründete Unternehmen über 1.000 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt.