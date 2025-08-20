Austin (TX), USA / München & Frankfurt am Main, Deutschland (ots) -Mit der Übernahme werden angewandte Künstliche Intelligenz, solver-agnostische Orchestrierung sowie High-Performance- und Quantum-Computing vereint, um Unternehmen weltweit zu ermöglichen, ihre komplexesten Herausforderungen schneller, intelligenter und intuitiver zu lösen.Strangeworks, führender Anbieter von Software für Quanten- und Hochleistungsrechnen, übernimmt Quantagonia (https://www.quantagonia.com/) - einen Pionier für KI-basierte Optimierung und intelligente Planungslösungen.Die kombinierte Lösung baut auf den bestehenden Technologien von Strangeworks auf, senkt Zugangsbarrieren und schafft neue Möglichkeiten: Quantagonias Kompetenz in mathematischer Optimierung, der HybridSolver-Orchestrierung und KI-gestützten Planungswerkzeugen trifft auf die KI- und Quanten-Infrastruktur, den umfangreichen Compute-Katalog und das globale Partnernetzwerk von Strangeworks. Daraus entstehen neue Lösungen mit großem Marktpotenzial. Sie ermöglichen es Fachabteilungen und technischen Teams, komplexe Rechen- und Planungsaufgaben einfacher zu lösen, auf klassischen, hybriden, quanten oder quanteninspirierten Technologien.Strategische Positionierung und ExpansionNach der Expansion nach Indien (https://strangeworks.com/press/strangeworks-expands-global-presence-to-india-and-sri-lanka) stärkt Strangeworks mit der Akquisition gezielt seine Marktposition in Europa und beschleunigt die Umsetzung strategischer Wachstumsziele. Beide Unternehmen blicken auf erfolgreiche gemeinsame Projekte weltweit zurück - ein solides Fundament für die nun vereinte Vision.Diese technologische Verbindung senkt Zugangsbarrieren und schafft neue Möglichkeiten:Komplexe Planungsaufgaben lassen sich nun deutlich breiter zugänglich machen, auch für Anwender:innen ohne technischen Hintergrund.Branchen wie Life Sciences, Finanzwesen, Energie, Luft- und Raumfahrt, Logistik oder Produktion profitieren direkt. Anwendungen wie Schichtplanung, Ressourceneinsatz, Routenoptimierung oder Lagersteuerung lassen sich erstmals auch von bisher ausgeschlossenen Anwendern eigenständig und effizient steuern. Dadurch erschließen sich neue Marktzugänge und Wachstumspotenziale.Quantagonias SchlüsseltechnologienIm Zentrum von Quantagonias Ansatz stehen zwei Schlüsseltechnologien, die klassische Hürden in der Planungsoptimierung überwinden:- Solver-Orchestrierung: Mehrere leistungsstarke Solver werden parallel angesteuert, hardwareunabhängig, dynamisch vernetzt und auf maximale Lösungsqualität ausgelegt.- AI-powered Decision-Making: Basierend auf Large Language Models (LLMs) ermöglicht eine intuitive, sprachbasierte Bedienung auch Nicht-Programmierern, komplexe Probleme selbstständig zu formulieren, anzupassen und zu lösen."Bei dieser Übernahme geht es nicht nur darum, zwei Unternehmen zusammenzuführen, sondern zwei starke Visionen zu vereinen, um etwas zu schaffen, das den Zugang zu Advanced Computing für Unternehmen grundlegend verändert", sagt whurley, Gründer und CEO von Strangeworks. "Wir freuen uns sehr, Dirk, Philipp und das gesamte Quantagonia-Team in der Strangeworks-Familie willkommen zu heißen. Ihre Expertise in Applied AI und Optimierung wird entscheidend dazu beitragen, Innovationen in Europa und darüber hinaus voranzutreiben.""Ich freue mich darauf, dem Strangeworks-Team beizutreten und als Teil des Führungsteams gemeinsam mit whurley unsere Vision voranzutreiben. Der Zusammenschluss ermöglicht es uns, schneller zu skalieren, mehr Kunden zu erreichen und leistungsstarke Optimierung weltweit zugänglich zu machen", sagt Dirk Zechiel, Mitgründer und CEO von Quantagonia."Mit dem steigenden Druck auf Unternehmen im Bereich Quantum Computing, ihren potenziellen Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil aufzuzeigen, gewinnen Übernahmen an Bedeutung, die das Leistungspotenzial quantenbasierter Technologien gezielt auf reale industrielle Herausforderungen übertragen können", sagt Bob Sorensen, Chief Quantum Analyst bei Hyperion Research."Die Übernahme von Quantagonia durch Strangeworks vereint das anerkannte Pionierdenken von whurley im Quantum Computing - untermauert durch erfolgreiche Exits an Unternehmen wie Accenture und Goldman Sachs - mit der langjährigen Expertise von Dirk Zechiel, Gründer der Gurobi GmbH und ausgewiesener Optimierungsspezialist. Damit positioniert sich Strangeworks ideal, um die Entwicklung im stark wachsenden Feld der quanten-klassischen Optimierung entscheidend mitzugestalten."Quantagonias Standorte in München und Frankfurt erweitern die internationale Präsenz von Strangeworks in den USA, Europa und Asien. Unterstützt von führenden Investoren (https://strangeworks.com/press/strangeworks-success-drives-ecosystem-expansion-24m-series-a) wie IBM, Hitachi, Raytheon, Lightspeed, GreatPoint Ventures und Lux wird der Zugang zu Next-Generation-Computing-Lösungen weltweit weiter ausgebaut.Über StrangeworksStrangeworks mit Hauptsitz in Austin (Texas) verfolgt das Ziel, komplexe Rechenprozesse in praxisnahe Lösungen zu übersetzen. Auf einer eigenen Cloud-Plattform bietet das Unternehmen den weltweit größten Katalog an quantum- und quantum-inspirierten Computing-Ressourcen, unterstützt durch ein erfahrenes Expertenteam. Über Strangeworks
Strangeworks mit Hauptsitz in Austin (Texas) verfolgt das Ziel, komplexe Rechenprozesse in praxisnahe Lösungen zu übersetzen. Auf einer eigenen Cloud-Plattform bietet das Unternehmen den weltweit größten Katalog an quantum- und quantum-inspirierten Computing-Ressourcen, unterstützt durch ein erfahrenes Expertenteam. Mit ihren AI powered workflows ermöglicht Strangeworks es Unternehmen, anspruchsvolle Herausforderungen schneller zu lösen, Innovationen zu beschleunigen und ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern.

Über Quantagonia
Quantagonia wurde 2021 von Dirk Zechiel, Philipp Hannemann, Prof. Sabina Jeschke und Prof. Sebastian Pokutta gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt und München entwickelt KI-gestützte, quantenfähige Planungstechnologie, die komplexe Entscheidungen skalierbar und direkt anwendbar macht. Durch die Verbindung von mathematischer Optimierung, KI und natürlicher Sprache entstehen Lösungen, mit denen sowohl Expert:innen als auch Fachanwender:innen anspruchsvollste Planungsprobleme effizient und intuitiv lösen können.