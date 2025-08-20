© Foto: CFOTO - CFOTODer Hype um die chinesische Plüschtier-Figur "Labubu" sorgt für einen Gewinnsprung beim Spielwarenhersteller Pop Mart. Die Aktie dreht daraufhin deutlich ins Plus. Die Hintergründe. Der Hype um die "ugly-cute"-Figuren treibt die Aktie des chinesischen Spielzeugherstellers Pop Mart nach einem schwachen Start klar ins Plus. Zur Eröffnung gab die Aktie bis zu 4,7 Prozent nach, lag jedoch am späten Vormittag Ortszeit rund 8 Prozent höher. Auslöser hierfür sind starke Halbjahreszahlen, die die eigenen Ziele übertreffen. So steigerte der chinesische Spielwarenhersteller den Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um 204,4 Prozent auf 13,88 Milliarden Yuan (rund 1,93 Milliarden US-Dollar). Der den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE