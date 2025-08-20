Anzeige
Mittwoch, 20.08.2025
20.08.2025 09:00 Uhr
Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 20

[20.08.25]

TABULA ICAV

Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE00BN4GXL6312,617,633.00EUR0123,872,818.859.8174
Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE00BN4GXM7031,280.00SEK03,084,926.3798.6230
Fund: Tabula Gl IG Cr CURVE Stpnr UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE00BMQ5Y557458,600.00EUR051,000,805.24111.2098
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USDValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE00BMDWWS8544,815.00USD05,354,774.26119.4862
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USDValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE00BN0T9H7052,240.00GBP06,064,284.08116.0851
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USDValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE00BKX90X6754,119.00EUR05,911,185.57109.2257
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USDValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE00BKX90W5017,507.00CHF01,716,598.6198.0521
Fund: Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - USDValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE000L1I4R941,794,226.00USD020,396,731.0811.3680
Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - GBP HEDGED DISTRIBUTINGValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE000LJG9WK1520,212.00GBP05,260,464.5010.1122
Fund: Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - USD AccValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE000JL9SV5140,471.00USD0475,194.5311.7416
Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - SEK-Hedged AccValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE000BQ3SE473,710,547.00SEK0411,324,798.97110.8529
Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged DistValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE000LSFKN16656,306.00GBP06,651,568.7010.1350
Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - EUR-Hedged DistValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE000LH4DDC2272,747.00EUR03,012,327.1811.0444
Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE000WXLHR761,033,673.00EUR011,034,315.2510.6749
Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF-GBP HEDGED ACCValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE000P7C793056,676.00GBP0620,101.1910.9412
Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF-USD ACCValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE000061JZE2957,028.00USD010,255,989.1010.7165
JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE000CV0WWL411,000,000.00JPY01,251,378,739.82113.7617
JANUS HENDERSON TABULA PAN EUROPEAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE0002A3VE77700,000.00EUR08,515,139.0812.1645
Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE000YMBL8442,090,566.00USD021,217,829.9410.1493
Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE000RH1ZG2745,000.00USD0463,358.0810.2968
JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE000CCQKON92,034,999.00EUR020,476,377.3910.0621
JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE000I8CR2Q45,005.00EUR050,320.4210.0540
JANUS HENDERSON TABULA US TRANSFORMATIONAL GROWTH EQUITY UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
19.08.25IE0009ZTL4B5510,000.00USD05,075,934.559.9528

