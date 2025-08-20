Unterföhring (ots) -
20. August 2025. So lässt sichs starten: "TV total" erzielt am Dienstagabend sehr gute 15,8 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe (Z. 14-49 J.). Damit ist die erste Ausgabe nach der Sommerpause die stärkste Sendung des Jahres.
Im Anschluss erreicht die erste Ausgabe des "TV total Stand-Up Club" gute 10,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).
ProSieben ist der erfolgreichste Sender am Dienstagabend.
"TV total" - dienstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.
