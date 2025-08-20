Die Palantir-Aktie ist zuletzt massiv unter Druck geraten. Das steckt hinter dem Abverkauf und das spricht jetzt für eine Kaufchance nach dem deutlichen Rücksetzer bei dem KI-Highflyer. Offenbar Gewinnmitnahmen Am Dienstag hat die Palantir-Aktie den schwächsten Handelstag seit Mai erlebt und ist um fast -10% gefallen. Einen konkreten Auslöser für diese Bewegung gab es nicht, sodass vermutlich Gewinnmitnahmen in einem schwächer werdenden Marktumfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
