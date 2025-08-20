© Foto: Richard Drew - APDie Rallye im KI-Sektor kippt: Palantir stürzt ab, der Nasdaq bricht ein, der S&P 500 dreht trotz Gewinnern ins Minus. Experten warnen vor einem Déjà-vu des Trump-Zoll-Crashs im April.Die weltweiten Aktienmärkte haben nach einer monatelangen Rallye eine scharfe Korrektur erlebt. Besonders der Technologiesektor stand im Fokus: Ein Abverkauf von KI-Schwergewichten setzte die Leitindizes massiv unter Druck. In den USA fiel der S&P 500 um 0,6 Prozent, obwohl die Mehrheit der Aktien im Plus lag. Die Verluste konzentrierten sich fast ausschließlich auf Tech. Der Nasdaq 100 brach um 1,4 Prozent ein, während der Russell 2000 um 0,8 Prozent nachgab. Besonders hart traf es Palantir, das um 9,3 …Den vollständigen Artikel lesen ...
