Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Ratingagentur S&P hat die Kreditwürdigkeit der USA mit der Note "AA+" bestätigt, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Der Ausblick bleibe stabil. In der Begründung führe die Agentur aus, dass die beträchtlichen Zolleinnahmen aus den gestiegenen Zollsätzen, die erwarteten Einnahmeausfälle aus dem umfangreichen Gesetzespaket "One Big Beautiful Bill Act" weitgehend ausgleichen dürften. Im Gegensatz hierzu habe die Ratingagentur Moody's im Mai die Bonität der USA mit Verweis auf die steigende Staatsverschuldung herabgestuft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
