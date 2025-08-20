Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten hat sich nach dem Treffen von Selenskyj und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs mit Präsident Trump im Weißen Haus nicht allzu viel getan, so die Analysten der Helaba.Zwar würden die diplomatischen Bemühungen auf einen baldigen Waffenstillstand hoffen lassen, Marktteilnehmer würden aber vorsichtig und teilweise in Warteposition bleiben, was wohl auch mit dem anstehenden Notenbanktreffen in Jackson Hole zu erklären sei. Zwar rechne die Mehrheit mit einer Zinssenkung der US-Notenbank im September, die Erwartungen hätten sich in der letzten Woche aber leicht abgeschwächt. Hinweise zur Geldpolitik könnte es heute im Protokoll der letzten FOMC-Sitzung und vonseiten der Notenbankvertreter geben. ...

