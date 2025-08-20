Noch ist der Kauf des Flugtaxi-Pioniers Lilium nicht über die Bühne - da denkt der Investor AAMG schon laut über neue Produkte und Geschäftsbereiche für Lilium nach. Dazu zählen Anwendungen für Militär und Logistik sowie autonomes Fliegen. Vor wenigen Tagen hat die bislang eher unbekannte Ambitious Air Mobility Group (AAMG) aus den Niederlanden damit für Aufsehen gesorgt, den bereits zum zweiten Mal insolventen Flugtaxi-Entwickler Lilium aus Bayern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net