Bereits im Frühjahr haben sich die Absichten, den Generikahersteller Stada erneut an die Börse zu bringen, erhärtet. Im März wurde das in Aussicht gestellte Listing aufgrund von Marktunsicherheiten abgeblasen. Nun könnten die Eigentümer der Gesellschaft, Bain Capital und Cinven, einen neuen Versuch starten.Die Eigentümer von Stada hätten dem Vernehmen nach ihre Pläne für einen Börsengang wieder aufgenommen, nachdem Gespräche über einen möglichen Verkauf an den Londoner Finanzinvestor CapVest Partners ...Den vollständigen Artikel lesen ...
