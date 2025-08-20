DJ Lagarde: Europa muss sich von US-Handel unabhängiger machen

Von Ed Frankl

DOW JONES--Europa sollte sich nach Ansicht von Christine Lagarde verstärkt darum bemühen, seine Beziehungen zu Handelspartnern außerhalb der USA zu stärken. "Die USA sind und bleiben ein wichtiger Handelspartner, aber Europa sollte auch versuchen, seine Handelsbeziehungen mit anderen Ländern zu vertiefen und dabei die Stärken seiner exportorientierten Wirtschaft zu nutzen", erklärte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) bei einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum in Genf.

Lagarde hatte bereits früher darüber gesprochen, wie die Europäische Union ihre Institutionen und ihre wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit stärken sollte, um die internationale Bedeutung der Euro-Währung zu erhöhen, nachdem die USA begonnen haben, die Zölle gegenüber ihren Handelspartnern zu erhöhen.

Die Vereinbarung zwischen den USA und der EU sehe einen effektiven Durchschnittszoll zwischen 12 und 16 Prozent für US-Importe von Waren aus der Eurozone vor, sagte sie. Der von der Europäischen Kommission und der Trump-Regierung vereinbarte Basiszollsatz, der die meisten Waren betrifft, liegt bei 15 Prozent.

"Die jüngsten Handelsabkommen haben die globale Unsicherheit, die aufgrund des unvorhersehbaren politischen Umfelds fortbesteht, zwar gemildert, aber sicherlich nicht beseitigt", fügte Lagarde hinzu.

Die Mitarbeiter der EZB würden die Auswirkungen des Handelsabkommens auf die Wirtschaft des Euroraums in den kommenden September-Projektionen berücksichtigen, die die Entscheidungen der Zentralbank in den kommenden Monaten leiten werden, sagte Lagarde.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 04:09 ET (08:09 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.