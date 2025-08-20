Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am frühen Morgen richtet sich die Aufmerksamkeit auf die britischen Verbraucherpreise, so die Analysten der Helaba.Zuletzt seien die Zweifel an der Fortsetzung des geldpolitischen Lockerungsprozesses größer geworden und marktseitig sei eine weitere Reduktion des Basiszinssatzes bis zum Jahresende nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % eskomptiert. Dazu beigetragen habe die Tatsache, dass angesichts der erhöhten Teuerung vier der neun MPC-Mitglieder gegen eine Senkung gestimmt hätten. Sollte sich die Lage an der Preisfront etwas entspannen, könnten die Zinssenkungsspekulationen wieder mehr Raum erhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de