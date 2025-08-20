Ein Krypto-Wal mit einem Händchen für Markt-Timing hat kürzlich seine Ethereum-Bestände verkauft und setzt nun auf eine andere Kryptowährung. Kann diese jetzt viel mehr Potenzial bieten? Und ETH dagegen unter Druck geraten. Ethereum ist in den vergangenen Wochen massiv nach oben geschossen, doch zuletzt haben Investoren einige Gewinnmitnahmen bei der Kryptowährung getätigt. Besonders eine Transaktion sticht dabei hervor. Krypto-Wal verkauft Ethereum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE