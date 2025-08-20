Eintracht startet nach dem starken 3. Platz 2024/25 und der damit verbundenen Champions-League-Qualifikation mit Rückenwind in die neue Saison. Im Kader gab's prominente Veränderungen: Torjäger Hugo Ekitiké ging im Juli zu Liverpool, während Ritsu Doan (vom SC Freiburg) und Nationalstürmer Jonathan Burkardt (von Mainz 05) als aussichtsreiche Neuzugänge kamen. Auch beim langjährigen Partner Robomarkets gibt es prominente Verstärkung. Mit Martin Utschneider hat man einen renommierten Kapitalmarktexperten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
