NurExone setzt neue Maßstäbe: Eigene Exosomen schlagen Branchenstandard deutlich

In der regenerativen Medizin gelten Exosomen als Hoffnungsträger - winzige, von Körperzellen freigesetzte Partikel, die biologische Signale wie microRNA zu beschädigten Zellen transportieren. Diese natürliche "Fracht" kann komplexe Heilungsprozesse auslösen, Entzündungen lindern oder sogar Nervenzellen bei der Regeneration unterstützen. Gerade bei akuten Rückenmarksverletzungen eröffnet sich dadurch eine völlig neue therapeutische Perspektive. Schnelle und gezielte Heilung wird möglich - ein entscheidender Faktor bei schweren neurologischen Traumata.

Starke Ergebnisse in unabhängiger Bioanalyse

Wie groß dieses Potenzial tatsächlich ist, zeigt nun eine unabhängige Bioanalyse der firmeneigenen Exosomen von NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091). Im Auftrag des Unternehmens analysierte das TAmiRNA-Labor in Wien, ein nach ISO 13485 zertifiziertes Institut, die Wirksamkeit der Exosomen, die von der US-Tochter ExoTOP Inc. produziert werden. Das Ergebnis: In mehreren entscheidenden Kategorien zeigten die NurExone-Exosomen eine signifikant höhere biologische Aktivität als ein führender kommerzieller Branchenstandard. Die Wirkung auf die Nervenregeneration war rund 1,8-fach höher, bei der Entzündungshemmung und Geweberegeneration nahezu doppelt so hoch. Grundlage dieser Ergebnisse ist eine umfassende microRNA-Analyse - entscheidend für Heilung, Regeneration und Steuerung entzündlicher Prozesse im Körper.

Ein zentrales Element des Erfolgs: Die Exosomen entstammen einer streng kontrollierten Master Cell Bank. Diese garantiert gleichbleibende Qualität und hohe Reproduzierbarkeit - ein entscheidender Faktor für die künftige Anwendung in der klinischen Praxis, etwa bei ästhetischen Behandlungen oder der Reparatur von Gewebe und Nerven.

Klinische Perspektiven und wachsende Märkte im Fokus

Mit Produktkandidaten wie ExoPTEN will NurExone neue therapeutische Wege erschließen. Geplant sind Anwendungen bei Rückenmarksverletzungen sowie Schäden des Sehnervs - beides Indikationen mit enormem medizinischen und wirtschaftlichen Potenzial. Die klinischen Studien sollen ab 2026 starten, parallel dazu ist der Ausbau der Produktionskapazitäten über die Tochtergesellschaft ExoTOP Inc. vorgesehen.

Ein Blick auf den Markt unterstreicht das Potenzial: Der australische Anbieter Mesoblast Ltd. (WKN: A0DNPW; ISIN: AU000000MSB8) gehört zu den etablierten Akteuren im Bereich regenerativer Zelltherapien. Das Unternehmen befindet sich mit mehreren Produktkandidaten in späten klinischen Phasen und verfügt bereits über eine FDA-zugelassene Stammzellentherapie. Die aktuellen Daten von NurExone zeigen, dass Exosomen nicht nur eine vielversprechende Ergänzung, sondern eine eigenständige Plattformtechnologie mit breiter medizinischer und ästhetischer Anwendung werden können.

Fazit

Mit den überzeugenden Analyseergebnissen aus Wien positioniert sich NurExone als innovativer Akteur in einem wachsenden Marktsegment. Die proprietären Exosomen zeigen nicht nur eine überlegene biologische Wirkung, sondern erfüllen auch zentrale Anforderungen für die klinische Anwendung. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Etablierung einer neuen Klasse regenerativer Therapien.

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



