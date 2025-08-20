Der Einstieg von Warren Buffett mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway beim angeschlagenen US-Krankenversicherer UnitedHealth hat in der vergangenen Handelswoche für Schlagzeilen und steigende Kurse gesorgt. Inzwischen legt sich der Hype und der Dow-Jones-Titel ringt wieder mit der psychologisch wichtigen Marke von 300 Dollar. Indes ist die Dividendenrendite durch den Kurssturz massiv gestiegen.Vor wenigen Tagen haben die Entscheidungsträger von UnitedHealth erst wieder eine Dividendenzahlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
