DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise Juli nach Ländern
=== . gg Vormonat gg Vorjahr . +/- Prozent +/- Prozent . Jul 25 Jun 25 Jul 25 Jun 25 Eurozone-20 0,0 +0,3 +2,0 +2,0 EU-27 +0,1 +0,3 +2,4 +2,3 Belgien -0,8 +0,5 +2,6 +2,9 Bulgarien +1,4 +0,4 +3,4 +3,1 Dänemark +1,7 +0,3 +2,2 +1,8 Deutschland +0,4 +0,1 +1,8 +2,0 Estland +0,6 +1,1 +5,6 +5,2 Finnland +0,3 -0,2 +1,9 +1,9 Frankreich +0,3 +0,4 +0,9 +0,9 Griechenland -0,3 +1,3 +3,7 +3,6 Irland +0,2 +0,5 +1,6 +1,6 Italien -1,0 +0,2 +1,7 +1,8 Kroatien +1,2 +0,8 +4,5 +4,4 Lettland +0,1 +0,2 +3,9 +3,9 Litauen +0,1 +0,2 +3,4 +3,2 Luxemburg -0,3 +0,3 +2,6 +2,4 Malta +0,4 +1,2 +2,5 +2,5 Niederlande +1,0 0,0 +2,5 +2,8 Österreich +0,1 +0,3 +3,7 +3,2 Polen +0,3 +0,1 +2,9 +3,4 Portugal -0,3 +0,1 +2,5 +2,1 Rumänien +1,3 +0,4 +6,6 +5,8 Schweden +0,3 +0,6 +3,1 +2,9 Slowakei +0,4 +0,3 +4,6 +4,6 Slowenien +0,3 +0,6 +2,9 +2,5 Spanien -0,3 +0,7 +2,7 +2,3 Tschechien +0,4 +0,2 +2,5 +2,8 Ungarn +0,4 +0,2 +4,2 +4,6 Zypern +0,4 +0,4 +0,1 +0,5 Island +0,5 +1,8 +3,7 +3,9 Norwegen +0,9 +0,2 +3,1 +2,7 Schweiz +0,3 +0,2 +0,1 +0,2 ===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
August 20, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)
