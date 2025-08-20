Ras Al Khaimah erlebt einen beispiellosen Immobilienboom und entwickelt sich rasant zu einem der dynamischsten Immobilienmärkte in den VAE, der von der zukunftsorientierten Vision seiner Hoheit Scheich Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member und Herrscher von Ras Al Khaimah, geleitet wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250819314728/de/

Guided by a bold strategic vision and a comprehensive master plan, Ras Al Khaimah's real estate sector is experiencing unprecedented growth, attracting global investors eager to be part of the Emirate's journey towards sustainable development. (Photo: AETOSWire)

Das Emirat gestaltet seine Skyline, während es seine resiliente, diversifizierte Wirtschaft im Einklang mit einer Strategie aufbaut, die sich um eine fundierte Planung, Nachhaltigkeit, die Verbesserung der Lebensqualität und Weltklasse-Entwicklungen dreht.

In den letzten Jahren sind die Immobilienverkäufe und -preise in Ras Al Khaimah angetrieben von einer Welle der Gastfreundschaft und von kommerziellen und Wohnprojekten stark gestiegen. Ein erwartetes Bevölkerungswachstum von 0,4 Millionen auf 0,65 Millionen im Jahr 2030 wird die Nachfrage um 45.000 zusätzliche Wohneinheiten steigern. Dieses nachhaltige Wachstum ist in einer diversifizierten Wirtschaft, aufgrund anlegerfreundlichen Regelungen und durch den Eintritt globaler Entwickler in den Markt verankert, wie etwa Emaar, Aldar und Ellington Seite an Seite mit den lokalen Marken Marjan, Al Hamra und RAK Properties.

Im Zentrum der Transformation von Ras Al Khaimah befindet sich Al Marjan Island, eine erstklassige Destination am Wasser, die Fortschritte in der Branche unter der Führung von CEO Eng. Abdullah Al Abdooli erzielt und Ultra-Luxusmarken beherbergt, darunter Wynn, JW Marriott, Nobu, Missoni und The Address. Beim weiteren Ausbau seines Angebots entwickelt Marjan das Gewerbegebiet RAK Central, ein multifunktionales Zentrum, das Geschäft, Lifestyle und Innovation verbindet.

Der Bauprojektentwickler Al Hamra unter der Führung von CEO Benoy Kurien setzt weiterhin Maßstäbe für integriertes Wohnen durch mehr als 4.000 Häuser, einen Golfplatz und eine lebendige Gemeinde mit über 10.000 Einwohnern in Al Hamra Village, das durch bedeutende Projekte ergänzt wird, wie etwa Waldorf Astoria Residences, Falcon Island und Al Hamra Waterfront.

Weiter entlang der Küste verbessert RAK Properties durch sein Flaggschiff, das Mina Entwicklungsprojekt, die Küstenlinie des Emirats, die bereits als Standort der preisgekrönten Anantara und InterContinental Resorts fungiert sowie weiterer Resorts einschließlich Nikki Beach und Four Seasons in der Pipeline.

"Die Vision für Ras Al Khaimah wird zur Realität", so RAK Properties Chairman Abdulaziz Abdullah Al Zaabi. "Wir schaffen ein lebendiges, nachhaltiges Umfeld, das globale Investitionen anzieht."

Sameh Muhtadi, CEO des Unternehmens, erläuterte: "Wir erleben ein beispielloses weltweites Interesse und diese Dynamik wird sich fortsetzen."

Downloads:

Langer Videoclip: RAK Real Estate.mp4

Kurzvideo: RAK Real Estate short.mp4

Fotos: Immobilien

*Quellenangabe: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250819314728/de/

Contacts:

Steven McCombe

media@rakmediaoffice.ae