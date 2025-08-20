Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der TAG Immobilien AG vom 19.08.2025:Die TAG Immobilien AG ("TAG" oder die "Gesellschaft") hat erfolgreich die am 19. August 2025 beschlossene Kapitalerhöhung durch die Platzierung von insgesamt 12.478.291 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 (die "Neuen Aktien"), was rund 7,07% des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft entspricht, im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens an institutionelle Investoren abgeschlossen (die "Kapitalerhöhung"). Der Platzierungspreis betrug EUR 14,90 je Neuer Aktie, womit sich ein Bruttoemissionserlös von EUR 185,9 Millionen ergibt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
