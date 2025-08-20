© Foto: picture alliance / NurPhoto | Joan CrosIm vergangenen Quartal konnte Palo Alto in nahezu allen Bereichen die Erwartungen übertreffen. Damit hat das Cybersecurity-Unternehmen auch Analysten überzeugt. An einem pechschwarzen Tag für die Nasdaq stachen die Papiere von Cybersecurity-Spezialist Palo Alto Networks am Dienstag besonders hervor. Die Aktie legte trotz des schwachen Gesamtmarktes mehr als 3 Prozent zu. Der Konzern hatte zuvor mit robusten Quartalszahlen überzeugen können. Bank-of-America-Analyst Tal Liani von Bank of America hob die Aktie nach den Zahlen von Neutral auf Kaufen an und bestätigt das Kursziel von 215 US-Dollar - das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent. Er sprach von einer "beeindruckenden …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE