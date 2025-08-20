EQS-News: Primary Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Calgary, Alberta - 20. August 2025 - Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FRA: 83W0, OTCQB: HNATF) ("Primary" oder das "Unternehmen") freut sich, den Beginn einer geophysikalischen Untersuchung bei seinem Wicheeda North Rare Earth Element (REE = Seltene Erden) Projekt (das "Projekt") in British Columbia bekanntzugeben. Das Unternehmen hat Geotech Ltd. damit beauftragt, eine ergänzende luftgestützte VTEM- (Versatile Time-Domain Electromagnetic) und magnetische Untersuchung durchzuführen, die insgesamt etwa 401 Linienkilometer umfasst. Dies vervollständigt die Untersuchung der Liegenschaft und deckt 25 Quadratkilometer ab. Die Untersuchungsdaten werden mit den historischen geophysikalischen Information kombiniert, um eine umfassende Auslegung für die gesamte Liegenschaft zu ermöglichen. Der Schwerpunkt des Programms liegt darauf, zuvor festgelegte Zielgebiete und Bodenanomalien zu verfeinern sowie zusätzliche Zielgebiete als Grundlage für die Planung künftiger Trenching- und Bohraktivitäten zu ermitteln. Ein Antrag auf Durchführung von Explorationsaktivitäten (Notice of Work) für ein mehrjähriges Trenching- und Bohrprogramm wurde eingereicht, wobei die Genehmigung in diesem Jahr erwartet wird. "Diese geophysikalische Untersuchung der gesamten Liegenschaft wird es uns erlauben, zuvor noch nicht erkundete Bereiche zu bewerten und verfeinerte Explorationsziele festzulegen," kommentierte Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen. "Die Ergebnisse werden uns helfen, die Prioritäten für die Gebiete mit künftigen Trenching- und Bohraktivitäten festzulegen und somit unser umfassenderes Ziel zu unterstützen, die Mineralisierung von Seltenen Erden (REE) beim Wicheeda North-Projekt einzugrenzen." Sommer-Explorationsprogramm für 2025 Ziel des Explorationsprogramms für 2025 (das "Programm") ist es, sowohl das Potenzial an natürlichem Wasserstoff als auch die Prospektivität hinsichtlich Seltener Erden beim Wicheeda North-Projekt zu bewerten. Phase Eins beinhaltet: die Entnahme von Boden- und Bodenluftproben;

eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung auf der gesamten Liegenschaft;

die anschließende geochemische Analyse von Schlüsselgebieten. Die Entnahme von Bodenproben wird auf die Zielgebiete mit hoher Priorität ausgedehnt, die durch historische magnetische Anomalien und geochemische Trends festgelegt wurden. Die luftgestützte elektromagnetische und magnetische Untersuchung wird den südlichen Teil der Liegenschaft abdecken, die zuvor noch nicht untersucht wurde, und überschneidet sich mit historischen Zielgebieten für die Prospektion - hier liegt ein Potenzial für Expansionschancen vor. Wicheeda North liegt innerhalb eines geologischen Gürtels, von dem bekannt ist, dass er Karbonatit-Lagerstätten für Seltene Erden beherbergt, vergleichbar mit dem angrenzenden Wicheeda Rare Earth Project (Seltene Erden-Projekt), welches im Besitz der Defense Metals Corp ist und sich ca. 5 km südöstlich befindet. Das Projekt enthält im Einklang mit NI 43-101 gemessene und angezeigte Ressourcen[1] von 29,3 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,27 % der Gesamtmenge an Seltenerdoxiden (TREO), plus vermutete Ressourcen in Höhe von 5,7 Mio. Tonnen mit einem TREO-Gehalt von 1,4 %, Das Wicheeda North-Projekt umfasst neun aneinander grenzende Liegenschaften mit einer Fläche von insgesamt 2.138 Hektar (21,1 km2) in der nördlichen Cariboo Mining Division. Das Projekt befindet sich im Rocky Mountain Trench, einem regionalen strukturellen Korridor, der für das Vorkommen von Karbonatiteinschlüssen bekannt ist. Durch historische Vorarbeiten wurden sieben geophysikalische und geochemische Zielgebiete ermittelt, die durch rundliche bis elliptische magnetische Anomalien und hohe Konzentration Seltener Erden in Boden und Gestein gekennzeichnet sind. Zwei wichtige als Grid A und Grid D bezeichnete Zielgebiete[2] wurden anhand des 99. Perzentil der Konzentrationen an Seltenen Erden hervorgehoben und werden als Explorationsziele mit hoher Priorität angesehen. Auf diesen Gebieten wird der anfängliche Schwerpunkt bei den umfassenden Bodenprobennahmen und geochemischen Analysen liegen. Gleichzeitig durchgeführte VTEM- und magnetische Untersuchungen sollen die Analysen im südwestlichen Teil der Liegenschaft ergänzen. Update zur Exploration in Neufundland und Labrador Das Unternehmen hat die Explorationsaktivitäten bei ihren Point Rosie- und Mary's Harbour- Projekten in Neufundland und Labrador als Reaktion auf ein provinzweites Verbot des Einsatzes von maschineller Ausrüstung auf staatlichem Gebiet aufgrund extremer Waldbrände zeitweilig ausgesetzt. Primary wird seine Aktivitäten wieder aufnehmen, sobald dies wieder erlaubt wird, und wird entsprechende Updates mitteilen. .

Qualifizierte Person Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Meldung wurden von Peter Lauder, P.Geo., Vice President of Exploration von Primary, geprüft und freigegeben. Peter Lauder ist eine Qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101. Über Primary Hydrogen Corp. Primary Hydrogen konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung natürlicher Wasserstoffvorkommen. Zum Portfolio des Unternehmens mit über 740 Acres in den USA und 230 Quadratkilometer in Kanada gehören die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary's Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn. Primary besitzt außerdem die Arthur Lake-Kupferliegenschaft in British Columbia und verfügt über eine Option, eine Beteiligung von 75 % an einem Wasserstoff-/Seltene Erden-Projekt in British Columbia (bekannt als Wicheeda North) zu erwerben. -- UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN: Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder Leistungen und beinhalten Aussagen über: die vom Unternehmen geplanten Explorationsaktivitäten beim Wicheeda North-Projekt, einschließlich des erwarteten Erhalts von Explorationsgenehmigungen; die Auslegung der geophysikalischen und geochemischen Ergebnisse; die geologische Prospektivität des Projekts und das Potenzial für künftiges Trenching bzw. Bohraktivitäten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, einschließlich u.a. der Verfügbarkeit von Kapital und qualifiziertem Personal; des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen; des Zugangs zur Liegenschaft und zur Ausrüstung sowie der Zuverlässigkeit der historischen Daten und der aktuellen Explorationsergebnisse. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Diese beinhalten u.a.: Verzögerungen oder Verweigerungen von Genehmigungen, Risiken in Zusammenhang mit der Umwelt und den Witterungsbedingungen; Änderungen bei den Rohstoffpreisen oder den Marktbedingungen und die Möglichkeit, dass die Exploration nicht zu den erwarteten Ergebnissen führt. Die Leser sind gehalten, sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. [1] Wicheeda Rare Earths Project PFS. (2025, April 4). NI 43-101 Technical Report. Stichtag: 28.Februar 2025. [2] Lane, R. A. (2023). National Instrument 43-101 Technical Report: Wicheeda North Rare Earth Element Project, British Columbia, Canada. Power One Resources Corp.



