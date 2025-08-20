Düsseldorf (ots) -Roborock, weltweit die Nr. 1 Saugrobotermarke 2024*, wird 11 Jahre alt und feiert dies mit Rabatten auf zahlreiche smarte Reinigungslösungen. Vom 25. bis 31.08.2025 können sich Kunden einen Preisvorteil von bis zu 600 Euro sichern. Im Fokus stehen leistungsstarke Geräte mit intelligenter Technik und modernem Design - ganz im Sinne der nutzerzentrierten Unternehmensphilosophie: Die Lebensqualität der Kunden weltweit zu verbessern.Zu den Highlights zählen der weltweit erste serienproduzierete Saugroboter mit einem intelligenten und 5-Achsen- OmniGrip-Roboterarm, der Roborock Saros Z70, der Roborock Saros 10R sowie der Roborock Qrevo Curv und der RoborckQrevo Edge S5A - für ein sauberes, Zuhause und für Mehr Me Time und mehr Family Time. Neben attraktiven Angeboten erwartet die Community noch mehr Grund zur Freude:- Saros Z70 OmniGrip Arm DIY-Challenge: Vom 15.08. - 15.10.2025 können Fans die Funktionen des OmniGrip-Roboterarms in Szene setzen. Die Clips werden auf dem offiziellen Forum (forum.roborock.com) veröffentlicht. Am Ende teilen sich Teilnehmer aus Europa und den USA einen Preispool von 10.000 US-Dollar - abhängig von der Anzahl der gesammelten Likes.- Exklusive Mitglieder-Vorteile: Roborock-Mitglieder sammeln während des Jubiläumszeitraums vom 25. bis 31.08.2025 beim Shoppen auf der offiziellen Website dreifache Punkte.- Amazon-Gutschein-Aktion: Die ersten 1.000 Bestellungen mit einem Warenwert ab 600 Euro sichern sich Amazon-Gutscheine, und zwar gestaffelt: Die beiden Schnellsten sichern sich 200 Euro, Platz 3-10 erhalten 150 Euro, Platz 11-100 kassieren 100 Euro, Platz 101-300 bekommen 50 Euro und Platz 301-1.000 können sich über 25 Euro freuen. **Die Jubiläumsangebote im Überblick:- Saros Z70 (https://de.roborock.com/products/roborock-saros-z70) für 1.499,00EUR (17% Rabatt)- Saros 10R (https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r) für 1.199,00EUR (17% Rabatt)- Saros 10 (https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10) für 999,00EUR (33% Rabatt)- F25 ACE Combo (https://de.roborock.com/products/roborock-f25-combo-serie) für 585,00EUR (22% Rabatt)- F25 ACE (https://de.roborock.com/products/roborock-f25ace-f25alt) für 429,00EUR (22% Rabatt)- Qrevo Curv (https://de.roborock.com/products/roborock-qrevo-curv-saugroboter) für 899,00EUR (40% Rabatt)- Qrevo Edge (https://de.roborock.com/products/roborock-qrevo-edge) für 899,00EUR (40% Rabatt)- Qrevo Edge S5A (https://de.roborock.com/products/roborock-qrevo-edge-s5a) für 699,00EUR (30% Rabatt)- Qrevo Slim (https://de.roborock.com/products/roborock-qrevo-slim) für 799,00EUR (38% Rabatt)- Qrevo S5V (https://de.roborock.com/products/roborock-qrevo-s5v) für 599,99EUR (22% Rabatt)- H60 Hub Ultra*** für 399,99EUR (27% Rabatt)- H60 Ultra*** für 289,99EUR (17% Rabatt)- QV 35A (https://de.roborock.com/products/roborock-qv-35a) für 399,99EUR (33% Rabatt)- Q10 S5+ Set (https://de.roborock.com/products/roborock-q10-s5-plus) für 329,99EUR (25% Rabatt)- Q10 S5 Set (https://de.roborock.com/products/roborock-q10-s5-set) für 219,99EUR (27% Rabatt)*Quelle: IDC Quarterly Smart Home Device Tracker, Q4 2024**https://de.roborock.com/pages/roborock-deals*** Neuheit, ab dem 25.08.2025 erhältlichPressekontakt:Kruger Media GmbHVerena SchönhofenAssociate Director Public RelationsE-Mail: verena.schoenhofen@kruger-media.deWeb: www.kruger-media.deOriginal-Content von: Roborock, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132369/6100540