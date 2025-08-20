Berlin (ots) -- Wetterextreme treiben die Preise für Grundnahrungsmittel weltweit in die Höhe. Das Reduzieren von Lebensmittelabfällen ist der einfachste Weg, die Haushaltskasse wieder zu entlasten.- Wer ein- bis zweimal pro Woche eine Überraschungstüte mit Too Good To Go rettet, spart pro Monat mehr als 50 Euro - das sind durchschnittlich rund 630 Euro Ersparnis pro Jahr.- Top Nutzer 2024 zeigt das ungenutzte Potenzial - und sparte mehr als 14.000 Euro.Der Klimawandel macht Lebensmittel teurer. Eine aktuelle Studie des Barcelona Supercomputing Centers (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ade45ferlade45ff1) zeigt, dass Wetterextreme wie Dürren und Hitzewellen, die auf menschliche Emissionen zurückzuführen sind, die Preise für Grundnahrungsmittel weltweit in die Höhe treiben. Während diese Entwicklung das Haushaltsbudget vieler Menschen zunehmend belastet, liegt eine effektive Gegenmaßnahme in der aktiven Reduzierung von Lebensmittelverschwendung (https://www.toogoodtogo.com/de/about-food-waste).Sparpotenzial: Durchschnittlich 630 Euro im Jahr.Eine effektive und zugängliche Lösung für dieses Problem bietet die App Too Good To Go (https://www.toogoodtogo.com/de/). Sie verbindet Nutzer*innen mit Restaurants, Bäckereien und Supermärkten, die überschüssige Lebensmittel am Ende des Tages zu einem vergünstigten Preis anbieten, bevor sie weggeworfen werden. Die Nutzung der App kann sich finanziell auszahlen: Wer ein- bis zweimal pro Woche eine Tüte rettet, kann jährlich durchschnittlich rund 630 Euro sparen - das sind monatlich mehr als 50 Euro (1). Das persönliche Profil in der App bietet Aufschluss über die Wirksamkeit der App-Nutzung: angezeigt werden sowohl das bislang gesparte Geld als auch die vermiedenen Mengen an CO2e, Wasser und Landmasse.Ein Top-Nutzer des Jahres 2024 demonstriert das Potenzial: Mit 1.772 geretteten Tüten sparte er 14.176 Euro im Jahr und vermied eine CO2e-Menge, die dem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch weltweit entspricht. Er sparte außerdem die Landfläche für 19 Tennisfelder und so viel Wasser wie für den Anbau von zwei Tonnen Weizen benötigt wird.Gerettete Lebensmittel direkt nach Hause geliefertEine weitere Möglichkeit, Lebensmittel über die App zu retten, bietet die Funktion "Lieferung". Hier werden Pakete mit Lebensmittelprodukten (https://www.toogoodtogo.com/de/surplus-food-parcels) angeboten, die direkt und komfortabel nach Hause geliefert werden. Produkte, die noch einwandfrei sind, aber die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in den regulären Einzelhandel gelangen, werden in der App mit Rabatten von bis zu 60 Prozent angeboten. Der Service "Lieferung" ermöglicht es nun auch Menschen in Gegenden mit wenig Überraschungstüten vor Ort oder mit eingeschränkter Mobilität, überschüssige Lebensmittel zu retten. Unter dem Menüpunkt "Lieferung" werden täglich neue Angebote von verschiedenen Herstellern verfügbar, darunter Diablo, Allos, oder thematische Pakete zur Einschulung, indisches Kochen oder dem nächsten Kinoabend. Inzwischen ist auch Tierfutter im Angebot.(1) Auswertung des Nutzerverhaltens der App Too Good To Go für das Jahr 2024.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Julia Nikschick, Too Good To GoE-Mail: presse@toogoodtogo.deMobil: +49 151 566 31 584Daniela Beron, haebmau AGE-Mail: toogoodtogo@haebmau.deTelefon: +49 170 5614 578Original-Content von: Too Good To Go GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137942/6100537